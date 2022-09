Alcaraz, întrebat dacă îl vânează pe Nadal. Răspunsul genial: „Eu am un trofeu, el are 22, așa că m-am pus și eu la coadă”

Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) este un exemplu de modestie în etapa modernă a Erei Open, iar asemănările făcute de presa internațională între cel mai tânăr număr 1 ATP și Rafael Nadal s-au dovedit a fi potrivite, de-a lungul acestui sezon.

Campion la Rio de Janeiro, Miami, Barcelona, Madrid și US Open, tânărul tenismen iberic a afirmat că succesul semnat în turneul ATP Masters 1000 din Florida l-a convins că este capabil să devină campion de Grand Slam, lucru pe care nu a ezitat să îl afirme de mai multe ori, în primăvara și vara acestui an, în care a reușit calificări în sferturi de finală, respectiv optimi la Roland Garros și Wimbledon.

„Am obosit puțin. Am zis-o mereu că nu e momentul să fii obosit în fazele superioare ale turneelor de mare șlem. Trebuie să dai tot ce ai în interior,” s-a confesat Carlos Alcaraz, în discursul de campion, ținut la ceremonia de premiere.

„M-am depășit pe mine însumi în aceste două săptămâni. Sunt foarte fericit. Nu m-am gândit niciodată că voi reuși aceste lucruri la 19 ani. Am visat la aceste performanțe încă din copilărie, dar nu îmi imaginam că voi ajunge aici atât de devreme. Voi continua să muncesc din greu și voi lupta pentru a trăi mai multe momente ca acesta,” a afirmat Carlos Alcaraz, în conferința de presă organizată la New York după încheierea finalei cu Casper Ruud.

These two weeks have been incredible and have included some very tough matches ???? Thank you NYC for the support, the energy on court is impossible to explain! ???????? And thank you everyone on the other side of the world, staying up late or getting up early to support me! ????????