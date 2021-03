Situatia Romaniei in clasamentul WTA: ce pozitie va ocupa Simona Halep dupa Miami si cine este jucatoarea care vine puternic din spate

Jaqueline Cristian mai are 40 de locuri de urcat pana sa intre in prima suta mondiala.

Odata cu actualizarea saptamanala a clasamentului WTA, Romania a ramas cu patru jucatoare in prima suta mondiala, anume Simona Halep, Patricia Tig, Sorana Cirstea si Irina Begu. Din nefericire, Ana Bogdan a cedat trei pozitii si a ajuns pe locul 102 in lume. Cea mai notabila crestere a inregistrat-o Jaqueline Cristian (22 de ani), care a urcat 20 de locuri, pana pe pozitia 140 WTA.

Pentru prima data din iulie 2020 incoace, numele liderului WTA este in joc. Competitia de la Miami o poate propulsa pe japoneza Naomi Osaka pe locul intai, cu conditia sa ajunga in finala, iar Ashleigh Barty sa se opreasca cel tarziu in faza sferturilor de finala. In optimi, Osaka se va duela cu Elise Mertens, iar Barty, cu Victoria Azarenka.

Pericolul Simonei Halep de a pierde locul 3 WTA nu este iminent. Romanca va fi clasata pe aceasta pozitie, indiferent de restul rezultatelor inregistrate in Miami, dar Sofia Kenin s-ar putea apropia la mai putin de 200 de puncte daca isi va adjudeca trofeul, noteaza Eurosport.

Clasamentul romancelor in WTA



3. Simona Halep, 7255 de puncte

63. Patricia Tig, 1254 de puncte

66. Sorana Cirstea, 1174 de puncte

74. Irina Begu, 1064 de puncte

102. Ana Bogdan, 832 de puncte

136. Irina Bara, 636 de puncte

137. Mihaela Buzarnescu, 627 de puncte

140. Jaqueline Cristian, 581 de puncte

152. Monica Niculescu, 519 puncte

163. Gabriela Ruse, 458 de puncte