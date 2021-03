Afaceri de familie: Simona Halep l-a angajat pe fratele sau, Nicolae ca manager oficial, pentru a-i gestiona afacerile si contractele din tenis

2021 poate fi anul in care Simona Halep va intra in top 3-ul WTA istoric al clasamentului banilor castigati din tenis.

Simona Halep a luat decizia de a-si mari staff-ul cu inca o persoana. Noul manager oficial al campioanei en-titre de la Wimbledon va fi tocmai fratele sau, Nicolae Halep (35 de ani). Acesta va gestiona afacerile Simonei, dar si contractele sale din tenis.

Informatia a fost publicata pe pe website-ul Simonei Halep. Asa cum numarul 3 WTA a declarat in mod repetat, Nicolae, fratele sau mai mare, a fost primul din familia Halep care a inceput tenisul. In fapt, prima data cand Simonei i-a venit ideea de a juca tenis a fost la 4-5 ani, cand mergea impreuna cu mama sa, Tania pentru a-l lua pe Nicolae de la antrenamente.

In istoria WTA, Simona Halep ocupa locul 4 in ceea ce priveste premiile totale financiare obtinute din turneele de tenis, cu o suma de $37,426,198. In cel mai probabil caz, romanca o va depasi pe Maria Sharapova in acest top in cursul acestui an, de care o mai despart aproximativ 1,3 milioane de dolari americani. Primele doua locuri ale ierarhiei sunt ocupate de surorile Williams, Serena apropiindu-se de borna de 100 de milioane de dolari.

Dincolo de veniturile din tenis, Simona Halep incaseaza aproximativ 4 milioane de dolari anual de la cei noua sponsori care o sustin actualmente: Nike, Wilson, Banca Transilvania, Mercedes-Benz Romania, Dorna, Rexona, Dedeman, Hublot si Avon.

Parte din averea Simonei Halep a fost investita in domeniul imobiliar. Halep a investit in ridicarea unui bloc de 6 etaje in Mamaia, iar in Constanta, intr-unul de doua etaje, in vreme ce in Bucuresti a achizitionat o serie de proprietati de lux, noteaza ProSport.