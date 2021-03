"Daca Federer spune ca va juca la Wimbledon si Olimpiada, inseamna ca se va intampla!" | Declaratii-surpriza facute de Simona Halep despre Djokovic si Federer 

Simona Halep a lamurit care este parerea sa despre Novak Djokovic si Roger Federer.

Simona Halep are opinii diverse despre Novak Djokovic si Roger Federer, doi dintre tenisimenii care marcheaza pronuntat toate recordurile istorice ale tenisului masculin. Admiratia campioanei de la Wimbledon este nelimitata in ceea ce-i priveste, dar dupa cum a declarat-o, Simona Halep il prefera pe Roger Federer.

"Djokovic pentru mine este un sportiv-exemplu. Puterea lui de a sta in teren pentru fiecare punct, de a nu ceda, indiferent ca mai are caderi, ca cheama doctorul, dar faptul ca se motiveaza atat de bine in continuare este de admirat si de apreciat," a declarat Simona Halep pentru Digi.

"Intotdeauna l-am admirat pe Federer si mi-a placut tare mult felul lui de a fi, iar apoi jocul. Este un geniu, cred ca o sa mai joace, pentru ca ii place si se vede ca o face cu pasiune. Nu stiu cat va mai putea, pentru ca uzura s-a produs deja, dupa atatea meciuri jucate, dar, daca el spune ca o sa joace la Wimbledon si la Olimpiada, inseamna ca se va intampla. Eu cred ca Federer nu a avut atatea accidentari pentru ca, pentru el, tenisul este usor, asa pare," s-a pronuntat Simona Halep despre cel mai titrat tenismen din istoria sportului.

Halep si Federer ar putea fi portdrapele pentru Romania si Elvetia la editia din acest an a Jocurilor Olimpice, programata sa aiba loc la Tokyo in perioada 23 iulie - 8 august.