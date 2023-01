Cum l-a ironizat Andy Murray pe medicul care i-a spus că nu va mai putea să joace tenis niciodată

La 35 de ani, Andy Murray - număr 66 ATP - a stat 14 ore și 4 minute în cele trei meciuri jucate în ediția 2023 a Openului Australian, reușind inclusiv o victorie istorică, în 5 ore și 45 de minute, în detrimentul favoritului gazdelor, Thanasi Kokkinakis, în cadrul turului secund.

Spre comparație, de numai 12 ore și 4 minute a avut nevoie Rafael Nadal pentru a câștiga șapte meciuri și, implicit, trofeul, în ediția 2017 a competiției de la Roland Garros, notează Bastien Fachan.

Nadal time on court to win Roland-Garros 2017 - 12 hours 4 minutes

Murray time on court at the Australian Open 2023 - 14 hours 4 minutes

Take a bow @andy_murray - ultimate warrior ???? pic.twitter.com/mb9JU3k5aK