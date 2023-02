E prea de tot! Swiatek, „invitată” în semifinalele turneelor de la Doha și Dubai. Ce s-a întâmplat

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) nu doar că joacă un tenis extrem de solid în prima parte a sezonului 2023, oferind impresia abilității de a continua povestea de succes din 2022, dar beneficiază inclusiv de șanse rare în circuitul WTA.

Împrejurările au făcut ca jucătoarea poloneză să ajungă în semifinalele turneelor WTA 500 de la Doha, respectiv WTA 1000 de la Dubai fără a disputa partidele din faza sferturilor de finală.

Iga Swiatek beats Liudmila Samsonova 6-1, 6-0 to reach the QFs in Dubai.

That's 5 consecutive wins in Middle East losing a total of 8 games.

6-0, 6-1, 6-0, 6-1, 6-3, 6-0, 6-1, 6-1, 6-1, 6-0.

All the player she beat were top 20 or former GS finalists.

Unbelievable.