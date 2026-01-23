Vineri, Rapid a prezentat oficial transferul lui Moruțan, care a plecat în această perioadă de mercato de la Aris Salonic, grupare din primul eșalon al Greciei.

Olimpiu Moruțan surprinde, la primul interviu ca jucător al Rapidului: ”Nu mă așteptam la asta”

Moruțan a mai jucat în România pentru FCSB, FC Botoșani și U Cluj. În 2021 a plecat de la gruparea roș-albastră la Galatasaray, după ce turcii au plătit pentru transfer aproximativ 4 milioane de euro.

La primul interviu pentru Rapid TV, Moruțan a dezvăluit că nu s-a așteptat să primească ofertă de la formația din Grant.

”Am așteptat acest moment două săptămâni, sunt fericit că sunt aici acum. A fost o perioadă lungă în care am stat și m-am gândit la oferta Rapidului, am simțit din prima un semn foarte bun.



Când am văzut că am avansat în discuții, mi-am dorit și eu să vin aici. Am fost surprins că sunt dorit de Rapid, nu mă așteptam la oferta lor.



De când am ajuns în România nu am stat o secundă. De mâine o să fiu alături de ei la antrenament și mă bucur că am văzut un grup unit, jucători care se susțin unul pe celălalt și sperăm că putem face performanță în acest an.



Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră, vreau să îmi recapăt forma de altă dată și să muncesc pentru acest club. Împreună o să avem rezultate frumoase”, a spus Olimpiu Moruțan pentru Rapid TV.

