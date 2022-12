Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a dominat cu autoritate sezonul în circuitul WTA, după momentul retragerii surprinzătoare a australiencei Ashleigh Barty.

Sportiva poloneză a semnat un sezon de vis, câștigând turneele WTA 1000 de la Doha, Indian Wells, Miami și Roma, precum și titlurile de mare șlem puse în jos la Roland Garros și US Open.

În plus, Swiatek și-a adjudecat victoria supremă inclusiv la Stuttgart și San Diego, ajungând la un număr imrpesionant de 8 titluri WTA cucerite doar în stagiunea 2022.

Pentru toate aceste performanțe, Iga Swiatek a acumulat suma totală de $9,875,525 exclusiv prin rezultatele obținute pe terenul de joc. Cu această ocazie, Forbes Polonia a omagiat-o pe tânăra jucătoare, plasând-o pe coperta revistei Forbes Women.

Spre comparație, Carlos Alcaraz conduce ierarhia financiară a tenisului masculin în 2022, cu $10,102,330, depășindu-i inclusiv pe Novak Djokovic și Rafael Nadal.

