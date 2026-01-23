FC Argeș s-a impus cu 2-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda 23 de Superliga.

Golurile din această partidă au fost marcate de Robert Moldoveanu (64') și Claudiu Micovschi (72'), iar de la gazde Gabriel Dumitru a fost eliminat în minutul 58, după ce a văzut al doilea cartonaș galben, și implicit pe cel roșu, în urma unui fault dur.

Mihai Teja: „Mi-a fost rușine să mă uit la meci! Ambele echipe au bubuit mingea”



Mihai Teja a vorbit despre prestația slabă a echipei sale, dar a dezvăluit că ritmul meciului nu a fost pe placul său.

Antrenorul lui Metaloglobus a explicat că nu este ușor pentru formația lui să fie pragmatică.

„În prima repriză, ambele echipe au bubuit mingea. Nu mi-a plăcut lucrul acesta. La pauză le-am spus băieților să fie mai concentrați, să încerce să joace fotbal, chiar dacă mai greșesc.

Noi când încercăm să jucăm greșim foarte mult! Toată lumea spune să jucăm mai pragmatic, adică să bubuim mingea. Nu e ușor!

Nu îți garantează nimeni că dacă nu joci fotbal, atunci o să câștigi. Dacă joci fotbal parcă mai ai câteva șanse să câștigi, să dai gol.

Totuși, au mai fost echipe care au luat campionatul, care dădeau doar mingi lungi.

Mi-a fost mie rușine să mă uit la meci, în prima repriză. Era normal ca cine greșește mai puțin să câștige. Noi am fost cei care am greșit. Era greu pentru noi să mai revenim”, a declarat Mihai Teja.

În urma acestui meci, FC Argeș a urcat pe poziția a patra în Superliga, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție cu doar 11 puncte.

