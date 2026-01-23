Jucătoarea croată de tenis Jana Fett a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv pentru „trei substanţe interzise”, a anunţat vineri Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).



Jana Fett (29 de ani, locul 189 WTA) a fost testată în timp ce participa la playoff-ul Billie Jean King Cup din Croaţia, în noiembrie. „Jucătoarele au dreptul să conteste impunerea suspendării lor provizorii în faţa unui preşedinte de tribunal independent. Până în prezent, Fett nu a făcut apel”, a declarat ITIA într-un comunicat.

Trei substanțe interzise

Agenția a dezvăluit şi care sunt substanţele interzise: ostarina, care poate stimula creşterea musculară; LGD-4033, care creşte masa musculară slabă şi are efecte anabolice; şi GW501516, numit şi GW1516, care a fost întrerupt în 2007 după ce a fost asociat cu dezvoltarea rapidă a cancerului în studiile pe şoareci.



Fett, care a atins un clasament record, numărul 97, la sfârşitul lunii octombrie 2017, nu a abordat acuzaţia pe canalele sale de socializare.

