Campioana Openului Australian în 2023, Aryna Sabalenka și-a îndeplinit visul de a cuceri un titlu de mare șlem, dar visurile sale țin pasul cu noile progrese.

Jucătoarea din Belarus a vorbit despre posibilitatea scenariului în care ar urma să anuleze diferența de 4800 de puncte pe care Iga Swiatek o are în fruntea clasamentului WTA, adică un avantaj suficient de confortabil încât nici câștigarea altor două Grand Slam-uri nu i-ar asigura Arynei Sabalenka urcarea pe prima poziție a ierarhiei mondiale.

Vorbind despre obiectivul său de a deveni număr 1 WTA, Aryna Sabalenka a spus: „E prioritatea mea de vârf, îmi doresc asta cu adevărat. Iga joacă foarte bine, se mișcă mai rapid ca orice altă jucătoare. E greu și va fi foarte dificil, dar din acest motiv îmi doresc să reușesc acest pas,” a menționat bielorusa pentru Arab News.

Iga Swiatek o conduce pe Aryna Sabalenka cu 4-2 la scorul meciurilor directe. Ultimele două confruntări au avut loc în semifinalele US Open, respectiv Turneului Campioanelor, poloneza impunându-se la New York, iar bielorusa, în competiția finalului de an, care a fost organizată la Fort Worth.

Aryna Sabalenka on the #1 ranking:

"It’s my first priority, I really want it... Iga's doing really well, she’s moving better than anybody else, she’s tough and it’s going to be really tough, and that’s why I really want to achieve it."

Full interview: https://t.co/1x2LX5rOy7 pic.twitter.com/OSYNem0PB3