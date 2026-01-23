Oficialul FCSB a surprins în momentul în care a nominalizat principalele favorite la câștigarea trofeului. Deși mai sunt etape multe de disputat, Mihai Stoica este convins că forma de moment și consistența jocului indică o luptă în doi, în care marea rivală din „Ștefan cel Mare” are un cuvânt greu de spus.



„Cred că Dinamo și Universitatea Craiova se bat la titlu la momentul ăsta. Bine, se pot întâmpla multe... se pot întâmpla foarte multe. Craiova și Dinamo. La ce se joacă. Așa văd eu”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.



Cea mai ofensivă formulă



Ulterior, Mihai Stoica a analizat așezarea tactică a „alb-roșilor” pentru meciul cu Hermannstadt (vineri, ora 20:00), remarcând curajul antrenorului Zeljko Kopic de a trimite pe teren o echipă ultra-ofensivă.



„Într-adevăr, este cea mai ofensivă formulă pe care poate s-o alinieze Dinamo. Soro a jucat număr 9. El fiind practic, cam... se lovea cu Armstrong acolo. Că aia e poziția lui. Foarte interesant”, a mai spus Mihai Stoica.

