Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial! Prima reacție a clubului
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a revenit în România.

Olimpiu Moruțan Rapid Superliga
Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul din Cluj-Napoca va evolua pentru Rapid, după ce în această iarnă s-a despărțit de formația elenă Aris Salonic.

Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial! Prima reacție a clubului

Cu venirea lui Moruțan, Rapid își consolidează compartimentul median, în contextul în care fotbalistul poate evolua ca mijlocaș central, dar și ca mijlocaș ofensiv.

Mai mult decât atât, Moruțan poate fi înlocuitorul ideal și pentru Alexandru Dobre, starul din Grant.

”Olimpiu Moruțan este Rapidist!

Rapid și mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pentru un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Cifrele lui Olimpiu Moruțan

Românul a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum U Cluj, FC Botoșani, FCSB, Galatasaray, Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic.

  • FCSB: 107 meciuri jucate, 14 goluri înscrise, 30 pase decisive
  • FC Botoșani: 59 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 5 pase decisive
  • Pisa: 46 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • Galatasaray: 36 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 5 pase decisive
  • Ankaragucu: 35 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Aris Salonic: 17 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • U Cluj: 15 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă
