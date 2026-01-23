Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul din Cluj-Napoca va evolua pentru Rapid, după ce în această iarnă s-a despărțit de formația elenă Aris Salonic.



Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial! Prima reacție a clubului



Cu venirea lui Moruțan, Rapid își consolidează compartimentul median, în contextul în care fotbalistul poate evolua ca mijlocaș central, dar și ca mijlocaș ofensiv.



Mai mult decât atât, Moruțan poate fi înlocuitorul ideal și pentru Alexandru Dobre, starul din Grant.

”Olimpiu Moruțan este Rapidist!



Rapid și mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pentru un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.