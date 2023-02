Swiatek se distrează în WTA: și-a apărat titlul la Doha cu doar cinci game-uri pierdute, în turneu

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a avut parte de un sezon 2022 aproape perfect în elita tenisului feminin, câștigând două turnee de mare șlem - Roland Garros și US Open -, dar și titluri improtante, la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma și San Diego.

Trofeul de campioană a întrecerii WTA 500 de la Doha a fost apărat de poloneză, în 2023, în urma unui parcurs bizar, care a făcut-o să joace un meci în minus, în urma retragerii Belindei Bencic din turneu.

Doar 5 game-uri a pierdut Iga Swiatek în partidele disputate cu Danielle Collins - fostă finalistă a Openului Australian -, Veronika Kudermetova - număr 11 WTA - și Jessica Pegula, a patra jucătoare a lumii.

6-3, 6-0 a fost scorul finalei în care Iga Swiatek s-a impus în fața Jessicăi Pegula, poloneza reușind să își apropie al 12-lea titlu al carierei.

World #1 Iga Swiatek beats #4 Jess Pegula 6-3, 6-0 to defend her title in Doha.

She lost 5 (!) games in three matches on her way to the title.

R1 - bye

R2 - 6-0, 6-1

QF - walkover

SF - 6-0, 6-1

F - 6-3, 6-0

Ridiculous.