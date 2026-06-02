Sorana Cîrstea, „zdrobită" de cea mai bună tânără de la Roland Garros după anul 2000: primele reacții în presa internațională
Sorana Cîrstea a reușit să câștige doar trei game-uri împotriva Mirrei Andreeva, în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros.

Pentru a doua oară în ultimii 17 ani, Sorana Cîrstea a părăsit turneul de la Roland Garros după faza sferturilor de finală.

În 2009, Samantha Stosur, iar, în 2026, Mirra Andreeva a fost jucătoarea care s-a opus intenției româncei de a se califica în prima semifinală de Grand Slam a carierei.

Sorana Cîrstea a pierdut în fața celei mai bune tinere din istoria recentă a turneului de la Roland Garros

Într-o partidă jucată în condiții indoor, Sorana Cîrstea și-a pierdut serviciul de șase ori și nu a reușit să își găsească reperele, în prima partidă jucată pe Arena Philippe-Chatrier, în această ediție.

Greutatea numelui adversarei face mai ușor de înțeles proporțiile scorului, Mirra Andreeva devenind, prin această victorie, tânăra jucătoare cu cele mai multe succese adunate pe tabloul principal de la Roland Garros, după anul 2000. Andreeva a ajuns la 16 succese bifate la Roland Garros, din postura de jucătoare sub 20 de ani, depășind-o pe Cori Gauff, campioana de anul trecut, care deține 15. În același clasament se regăsesc nume grele, precum Kim Clijsters (14), Ana Ivanovic (12) și Maria Sharapova (11), notează OptaAce.

Mirra Andreeva, lăudată pentru jocul extraordinar făcut împotriva Soranei Cîrstea

În presa internațională, primii care au reacționat au fost spaniolii de la Punto de break, care au notat că Sorana Cîrstea a fost „zdrobită” de Mirra Andreeva, în mai puțin de o oră.

„Sorana nu a fost capabilă să desfacă excelența Mirrei,” au scris ibericii, opinie împărtășită de jurnalistul portughez, Jose Morgado.

„Sorana a arătat fără putere în aceste condiții lente de joc. Nu putea fi mai diferit decât ceea ce s-a întâmplat în prima săptămână,” a apreciat comentatorul din Portugalia.

