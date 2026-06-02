Pentru a doua oară în ultimii 17 ani, Sorana Cîrstea a părăsit turneul de la Roland Garros după faza sferturilor de finală.

În 2009, Samantha Stosur, iar, în 2026, Mirra Andreeva a fost jucătoarea care s-a opus intenției româncei de a se califica în prima semifinală de Grand Slam a carierei.

Sorana Cîrstea a pierdut în fața celei mai bune tinere din istoria recentă a turneului de la Roland Garros

Într-o partidă jucată în condiții indoor, Sorana Cîrstea și-a pierdut serviciul de șase ori și nu a reușit să își găsească reperele, în prima partidă jucată pe Arena Philippe-Chatrier, în această ediție.

Greutatea numelui adversarei face mai ușor de înțeles proporțiile scorului, Mirra Andreeva devenind, prin această victorie, tânăra jucătoare cu cele mai multe succese adunate pe tabloul principal de la Roland Garros, după anul 2000. Andreeva a ajuns la 16 succese bifate la Roland Garros, din postura de jucătoare sub 20 de ani, depășind-o pe Cori Gauff, campioana de anul trecut, care deține 15. În același clasament se regăsesc nume grele, precum Kim Clijsters (14), Ana Ivanovic (12) și Maria Sharapova (11), notează OptaAce.

