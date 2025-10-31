Canadianca Leylah Fernandez (22 de ani, 23 WTA) a cam devenit coșmarul Soranei Cîrstea pe finalul acestui an.

Pe 18 octombrie, finalista de la US Open 2021 a eliminat-o pe „Sori“, în semifinalele de la Tokyo: 6-1, 2-6, 6-4. Astăzi, canadianca a bătut-o, din nou, pe Cîrstea. De această dată, în sferturile de la Hong Kong: 6-4, 6-4, după un meci de o oră și 44 de minute.

În ciuda înfrângerii, Sorana are foarte multe motive de mulțumire, la capătul acestui sezon.

Sorana Cîrstea și-a câștiga locul pe tabloul Australian Open 2026

În primul rând, grație rezultatelor din a doua parte din acest sezon, „Sori“ și-a îmbunătățit radical clasamentul. Pentru că, în iunie, alunecase până pe locul 169 WTA. Astăzi, după participarea la Hong Kong, ea ocupă locul 44 mondial, în clasamentul live, actualizat în timp real.

Clasarea actuală a Soranei vine „la pachet“ cu o mare oportunitate, atât sportivă, cât și financiară. Pentru că ea are asigurată prezența pe tabloul de la Australian Open 2026 (12 ianuarie – 1 februarie), primul Grand Slam al anului. Și simpla prezență în turul I valorează enorm: 82,931 de dolari!

Revenind la rezultatele lui Cîrstea din actuala stagiune, ea a înregistrat 30 de victorii și 20 de înfrângeri. Și, în clasamentul banilor, a câștigat suma de 1,070,003 de dolari, înainte de a merge la Hong Kong. Pentru parcursul ei aici, ea s-a ales cu un cec în valoare de 10,545 de euro.

Așadar, una peste alta, Sorana a avut un sezon foarte bun, mai ales că e printre puținele jucătore din categoria +30 de ani care rezistă în elita tenisului feminin, în Top 100 mondial.

