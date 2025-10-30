Vor trece, în mod cert, ani buni până să mai avem o sportivă de talia Simonei Halep, în tenisul feminin dar, inclusiv după retragerea ei din activitate, jucătoarele noastre rămân la un nivel bun.

În Top 100, avem trei fete: Jaqueline Cristian (39 WTA), Sorana Cîrstea (45 WTA) și Gabriela Ruse (100 WTA). Desigur, nici una dintre ele nu e de fazele superioare ale turneelor de Grand Slam, însă prezența lor, în elita tenisului feminin, le garantează accesul pe tabloul principal al turneelor majore. Prin comparație, așa ceva e de domeniul SF-ului, la băieți, unde jucătorul nostru cu cel mai bun clasament e Filip Jianu... locul 271 ATP!

Jaqueline și „Sori“ au „sărit“ de un milion, în 2025

Revenind la româncele din circuitul WTA, rezultatele lor bune, mai ales în cazul celor din Top 100, le-au asigurat și niște câștiguri financiare importante. Acum, când sezonul 2025 se apropie de final, avem două românce care au „sărit“ de un milion de dolari, în clasamentul banilor:

*Jaqueline Cristian - 1,135,782 de dolari

*Sorana Cîrstea - 1,070,003

*Gabriela Ruse - 779,169

*Irina Begu - 533,392

*Anca Todoni - 384,092

*Miriam Bulgaru - 139,427

*Patricia Țig - 121,812

*Monica Niculescu - 101,130

*Ana Bogdan - 97,017

*Mihaela Buzărnescu - 62,453

Cu ce sume rămân fetele din tenis?

Trebuie spus că sumele câștigate în turnee, cele care apar în clasamentul banilor din tenis, sunt impozitate. Cam 20% din aceste sume se duc pe taxe și impozite. De asemenea, sportivele au cheltuieli importante pentru călătoriile lor, în jurul lumii, pentru diverse turnee. În fine, trebuie să luăm în calcul și banii cheltuiți cu stafful tehnic.

Chiar și așa, tenisul de astăzi e un sport profitabil, mai ales pentru cei care fac parte din Top 100. În ultimii ani, au crescut primele și pentru tururile de calificare, astfel încât să-și câștige existența din tenis și sportivii din afara Top 100.

Sabalenka, locul 1 în lume, în 2025

Forța financiară a tenisului, la ora actuală, se vede și mai bine, când ne uităm pe primele locuri, în ierarhia banilor din circuitul WTA, în acest an. Aici, pe primele locuri sunt niște jucătoare care au încasat sume colosale, la turnee, pentru rezultatele lor excelente.

1. Aryna Sabalenka - 12,313,519 de dolari

2. Iga Swiatek - 9,417,532

3. Coco Gauff - 7,274,845

4. Amanda Anisimova - 6,210,577

5. Jasmine Paolini - 4,806,997

