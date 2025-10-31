În ediția 2010 a turneului de la Wimbledon, într-un meci întins pe trei zile, între 22 - 24 iunie, americanul John Isner îl învingea pe francezul Nicolas Mahut, după 11 ore și 5 minute de joc.
Nicolas Mahut, fost număr unu mondial, s-a retras după un meci jucat alături de Grigor Dimitrov
- Nicolas Mahut a câștigat Cupa Davis, cu echipa Franței, în 2017.
6–4, 3–6, 6–7(7), 7–6(3), 70–68 a fost scorul final, irepetabil în tenisul actual, deoarece organizatorii turneelor de mare șlem au schimbat formatele seturilor decisive.
Pe vremea când jucătorii nu jucau super tiebreak la scorul de 6-6 la game-uri, în setul decisiv, Isner și Mahut au jucat, trei zile la rând, pentru a stabili nimic mai mult decât numele învingătorului care avea să treacă în turul secund al competiției de la Wimbledon.
Nicolas Mahut, retras la 43 de ani, după 25 de ani în „Sportul Alb”
În 2025, la un deceniu și jumătate după ce a devenit cel mai faimos tenismen care a pierdut un meci în runda inaugurală a unui turneu de mare șlem, Nicolas Mahut s-a retras din tenis.
După o carieră de douăzeci și cinci de ani în tenisul mondial, Mahut a jucat ultimul său meci oficial, în proba de dublu.
Alături de Grigor Dimitrov, Nicolas Mahut a pierdut meciul cu Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin, scor 6-4, 5-7, 10-4.
A câștigat fiecare din cele patru turnee de mare șlem, la dublu
La 43 de ani, părăsește lumea tenisului având în palmares cinci titluri de mare șlem cucerite, în proba de dublu.
Mahut a ieșit de două ori campion la Roland Garros, în 2018 și în 2021, cel din urmă rămânând anul în care Mahut a reușit să câștige și Turneul Campionilor, alături de Pierre-Hugues Herbert.