FOTO Tenisul a rămas fără ambii jucători care au jucat cel mai lung meci din istorie: moment emoționant la Paris-Bercy

Tenisul a rămas fără ambii jucători care au jucat cel mai lung meci din istorie: moment emoționant la Paris-Bercy Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

În urmă cu cincisprezece ani, „Sportul Alb” consemna cel mai lung meci din istorie.

TAGS:
John IsnerNicolas MahutWimbledoncel mai lung meci de tenis
Din articol

În ediția 2010 a turneului de la Wimbledon, într-un meci întins pe trei zile, între 22 - 24 iunie, americanul John Isner îl învingea pe francezul Nicolas Mahut, după 11 ore și 5 minute de joc.

Nicolas Mahut, fost număr unu mondial, s-a retras după un meci jucat alături de Grigor Dimitrov

  • Nicolas Mahut a câștigat Cupa Davis, cu echipa Franței, în 2017.

6–4, 3–6, 6–7(7), 7–6(3), 70–68 a fost scorul final, irepetabil în tenisul actual, deoarece organizatorii turneelor de mare șlem au schimbat formatele seturilor decisive.

Pe vremea când jucătorii nu jucau super tiebreak la scorul de 6-6 la game-uri, în setul decisiv, Isner și Mahut au jucat, trei zile la rând, pentru a stabili nimic mai mult decât numele învingătorului care avea să treacă în turul secund al competiției de la Wimbledon.

Nicolas Mahut, retras la 43 de ani, după 25 de ani în „Sportul Alb”

În 2025, la un deceniu și jumătate după ce a devenit cel mai faimos tenismen care a pierdut un meci în runda inaugurală a unui turneu de mare șlem, Nicolas Mahut s-a retras din tenis.

După o carieră de douăzeci și cinci de ani în tenisul mondial, Mahut a jucat ultimul său meci oficial, în proba de dublu.

Alături de Grigor Dimitrov, Nicolas Mahut a pierdut meciul cu Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin, scor 6-4, 5-7, 10-4.

A câștigat fiecare din cele patru turnee de mare șlem, la dublu

La 43 de ani, părăsește lumea tenisului având în palmares cinci titluri de mare șlem cucerite, în proba de dublu.

Mahut a ieșit de două ori campion la Roland Garros, în 2018 și în 2021, cel din urmă rămânând anul în care Mahut a reușit să câștige și Turneul Campionilor, alături de Pierre-Hugues Herbert.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia
ULTIMELE STIRI
Fostul star de la Man. United și Barcelona, &icirc;n mijlocul unui scandal imens! O t&acirc;nără &icirc;l acuză că a lăsat-o &icirc;nsărcinată, dar acum o ignoră
Fostul star de la Man. United și Barcelona, în mijlocul unui scandal imens! O tânără îl acuză că a lăsat-o însărcinată, dar acum o ignoră
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Naționala care l-a &icirc;nvins pe Cosmin Olăroiu, &icirc;n centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic
Naționala care l-a învins pe Cosmin Olăroiu, în centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic
Răsturnare de situație &icirc;n cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: &rdquo;E puțin probabil!&rdquo;
Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!”
Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din Rom&acirc;nia, dar antrenorul s-a opus
Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din România, dar antrenorul s-a opus
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitura dată de FCSB: &rdquo;Atacant adevărat! Altul mai bun nu există&rdquo;

Lovitura dată de FCSB: ”Atacant adevărat! Altul mai bun nu există”

Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt

Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: &rdquo;Principalele candidate&rdquo; + &rdquo;Ea e singura care emite &icirc;ngrijorare&rdquo;

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: ”Principalele candidate” + ”Ea e singura care emite îngrijorare”

Reacția L Equipe după ce patronul din Rom&acirc;nia a intrat pe teren la 61 de ani: De ce i s-a permis acestui bunic?

Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"

Măcel cu rom&acirc;ni &icirc;n Ungaria: un tricolor a marcat după c&acirc;teva secunde &icirc;n 9-0!

Măcel cu români în Ungaria: un tricolor a marcat după câteva secunde în 9-0!

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri &icirc;n Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri în Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!



Recomandarile redactiei
Răsturnare de situație &icirc;n cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: &rdquo;E puțin probabil!&rdquo;
Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!”
Fostul star de la Man. United și Barcelona, &icirc;n mijlocul unui scandal imens! O t&acirc;nără &icirc;l acuză că a lăsat-o &icirc;nsărcinată, dar acum o ignoră
Fostul star de la Man. United și Barcelona, în mijlocul unui scandal imens! O tânără îl acuză că a lăsat-o însărcinată, dar acum o ignoră
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din Rom&acirc;nia, dar antrenorul s-a opus
Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din România, dar antrenorul s-a opus
Finala Europa League, din nou la București? Răzvan Burleanu anunță candidatura
Finala Europa League, din nou la București? Răzvan Burleanu anunță candidatura
Alte subiecte de interes
John Isner s-a retras din tenis cu lacrimi &icirc;n ochi. C&acirc;ți ași a servit &icirc;n &icirc;ntreaga carieră de profesionist
John Isner s-a retras din tenis cu lacrimi în ochi. Câți ași a servit în întreaga carieră de profesionist
US Open 2023, &bdquo;turneul veteranilor&rdquo;: bornele uluitoare atinse de Murray, Wawrinka și Isner
US Open 2023, „turneul veteranilor”: bornele uluitoare atinse de Murray, Wawrinka și Isner
Avertisment pentru Carlos Alcaraz de la un nume greu din circuit: Te poate costa scump la final!
Avertisment pentru Carlos Alcaraz de la un nume greu din circuit: "Te poate costa scump la final!"
Maratonistul tenisului! După cel mai lung meci din istorie, Isner a bifat acum și cel mai lung tie-break
Maratonistul tenisului! După cel mai lung meci din istorie, Isner a bifat acum și cel mai lung tie-break
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! Dezamăgire profundă
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! "Dezamăgire profundă"
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie &icirc;n două seturi pentru britanică
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie în două seturi pentru britanică
CITESTE SI
Compania de stat &icirc;n care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile &icirc;n 2025

stirileprotv Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia

stirileprotv Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

stirileprotv Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!