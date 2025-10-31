În ediția 2010 a turneului de la Wimbledon, într-un meci întins pe trei zile, între 22 - 24 iunie, americanul John Isner îl învingea pe francezul Nicolas Mahut, după 11 ore și 5 minute de joc.

Nicolas Mahut, fost număr unu mondial, s-a retras după un meci jucat alături de Grigor Dimitrov

Nicolas Mahut a câștigat Cupa Davis, cu echipa Franței, în 2017.

6–4, 3–6, 6–7(7), 7–6(3), 70–68 a fost scorul final, irepetabil în tenisul actual, deoarece organizatorii turneelor de mare șlem au schimbat formatele seturilor decisive.

Pe vremea când jucătorii nu jucau super tiebreak la scorul de 6-6 la game-uri, în setul decisiv, Isner și Mahut au jucat, trei zile la rând, pentru a stabili nimic mai mult decât numele învingătorului care avea să treacă în turul secund al competiției de la Wimbledon.