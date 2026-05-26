EXCLUSIV „Marea schimbare e mentalitatea.” Longeviva Sorana Cîrstea, lăudată de o fostă rivală deja retrasă din tenis

Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, lăudată pentru schimbările de mentalitate adoptate în ultimii ani.

Roland Garros 2026, Laura Robson, Tenis WTA, Sorana Cirstea
Cu oscilații mari de formă în timpul meciurilor oficiale, de-a lungul carierei, Sorana Cîrstea a impresionat pe toată lumea în ultimele două sezoane.

În ciuda operației suferite la piciorul stâng, în 2024, intervenție care a ținut-o departe de teren timp de șase luni, românca a revenit mai puternică. Pauza pare să îi fi servit excelent pentru o regenerare psihică de care jucătoarea din Târgoviște avea nevoie, după două decenii de uzură mentală, în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea, rezultate mari de când s-a eliberat de presiune

Lucrul acesta a fost remarcat de o fostă rivală și colegă a Soranei Cîrstea, britanica Laura Robson. Vicecampioana olimpică din 2012 - medalie de argint cucerită alături de Andy Murray în proba de dublu mixt - a evidențiat că Sorana Cîrstea înregistrează un plus în rezultate nu neapărat prin schimbarea stilului de joc, ci prin noua mentalitate adoptată.

După cum Sorana Cîrstea însăși a declarat într-un interviu acordat exclusiv PRO TV, la plecarea spre Roland Garros, cea mai bună jucătoare de tenis a României prioritizează căutarea plăcerii în procesul de muncă și lasă în plan secund sau chiar ignoră bilanțul final.

Campioană la Madrid - în proba de dublu -, trofeu urmat de titluri individuale în Cleveland și Cluj-Napoca

„Încerc să mă bucur de fiecare săptămână. La sfârșit de an, voi vedea cum a decurs anul, cum este și viața mea personală și voi lua o decizie,” a punctat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, referitor la decizia retragerii, la final de an.

Explicând îmbunătățirile însușite de Sorana Cîrstea, Laura Robson a precizat, într-un interviu acordat exclusiv Sport.ro:

„Stilul ei de joc e similar și acum. Nu face nimic drastic schimbat, încearcă să joace un tenis agresiv din spatele terenului. În ultimele luni, progresul ei a fost mai mult despre alegerea loviturilor. Încă lovește puternic, dar își alege corect momentul în care o face. Am observat că încearcă să construiască punctele pe un interval mai lung.

Joacă, poate, doar cu 5% mai sigur. Dar cred că marea schimbare e mentalitatea,” a spus Laura Robson, exclusiv pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

Laura Robson a amintit antrenamentele frecvente pe care le făcea alături de Sorana Cîrstea

În exclusivitate pentru Sport.ro, Laura Robson a afirmat că își amintește de singurul meci direct pe care l-a jucat contra Soranei Cîrstea. A avut loc în semifinală de turneu WTA, la Guangzhou, China, în 2012, când britanica s-a impus cu scorul 6-4, 6-2.

„Îmi amintesc acel meci. Știu că a fost extrem de cald. Sunt sigură că și ea ar zice același lucru. Meciurile încep după ora 17, deoarece temperaturile sunt ridicate, dar țin minte că eram epuizate, la final. Condițiile de joc au fost brutale. 

Înainte să jucăm acel meci, obișnuiam să ne antrenăm des împreună. Când eram ambele jucătoare Adidas, am folosit sistemul de antrenorat pus la dispoziție de ei,” a adăugat Laura Robson despre Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea va juca în turul secund al turneului de la Roland Garros contra germancei Eva Lys. Partida va avea loc miercuri, 27 mai.

Turneele de mare șlem se văd pe Eurosport și HBO Max.

