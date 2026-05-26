Cu oscilații mari de formă în timpul meciurilor oficiale, de-a lungul carierei, Sorana Cîrstea a impresionat pe toată lumea în ultimele două sezoane.

În ciuda operației suferite la piciorul stâng, în 2024, intervenție care a ținut-o departe de teren timp de șase luni, românca a revenit mai puternică. Pauza pare să îi fi servit excelent pentru o regenerare psihică de care jucătoarea din Târgoviște avea nevoie, după două decenii de uzură mentală, în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea, rezultate mari de când s-a eliberat de presiune

Lucrul acesta a fost remarcat de o fostă rivală și colegă a Soranei Cîrstea, britanica Laura Robson. Vicecampioana olimpică din 2012 - medalie de argint cucerită alături de Andy Murray în proba de dublu mixt - a evidențiat că Sorana Cîrstea înregistrează un plus în rezultate nu neapărat prin schimbarea stilului de joc, ci prin noua mentalitate adoptată.

După cum Sorana Cîrstea însăși a declarat într-un interviu acordat exclusiv PRO TV, la plecarea spre Roland Garros, cea mai bună jucătoare de tenis a României prioritizează căutarea plăcerii în procesul de muncă și lasă în plan secund sau chiar ignoră bilanțul final.

Campioană la Madrid - în proba de dublu -, trofeu urmat de titluri individuale în Cleveland și Cluj-Napoca

„Încerc să mă bucur de fiecare săptămână. La sfârșit de an, voi vedea cum a decurs anul, cum este și viața mea personală și voi lua o decizie,” a punctat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, referitor la decizia retragerii, la final de an.

Explicând îmbunătățirile însușite de Sorana Cîrstea, Laura Robson a precizat, într-un interviu acordat exclusiv Sport.ro:

„Stilul ei de joc e similar și acum. Nu face nimic drastic schimbat, încearcă să joace un tenis agresiv din spatele terenului. În ultimele luni, progresul ei a fost mai mult despre alegerea loviturilor. Încă lovește puternic, dar își alege corect momentul în care o face. Am observat că încearcă să construiască punctele pe un interval mai lung.

Joacă, poate, doar cu 5% mai sigur. Dar cred că marea schimbare e mentalitatea,” a spus Laura Robson, exclusiv pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.