Învingătoarele româncelor în semifinalele de la Birmingham au jucat o finală de doar... 40 de minute. Ce s-a întâmplat

Haddad Maia a ajuns în finală în urma victoriei împotriva româncei Simona Halep (30), scor 6-3, 2-6, 6-4. Brazilianca s-a impus după nici 40 de minute în fața chinezoaicei Zhang, care a abandonat partida la scorul de 5-4 în setul 1.

Zhang has had to unfortunately retire from the singles and doubles final in Birmingham due to injury ❤️‍????

Wishing you a speedy recovery, @zhangshuai121 pic.twitter.com/ET8jbsqK0v