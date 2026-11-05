Sorana Cîrstea (15 WTA, 36 de ani) a învins-o pe Mary Stoiana (114 WTA, 23 de ani) în două seturi, scor 7-5, 6-1, în optimile turneului de la Hong Kong.

Sorana Cîrstea, „remontada” în primul set cu Mary Stoiana

Sorana a revenit în primul set de la 2-5, iar în partea secundă a defilat în fața unei adversare mai puțin experimentate.

Prima „rachetă” a României și-a asigurat prezența în sferturile turneului WTA 250 din Hong Kong după o oră și 44 de minute de joc. Pentru calificarea în sferturi, Sorana a câștigat 7.025 de dolari.