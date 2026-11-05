GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, „remontada” cu Mary Stoiana la WTA 250 Hong Kong! Pe cine va întâlni în sferturi

Sorana Cîrstea, „remontada” cu Mary Stoiana la WTA 250 Hong Kong! Pe cine va întâlni în sferturi Tenis
Alexandru Hațieganu
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Victorie spectaculoasă pentru Sorana Cîrstea cu Mary Stoiana la WTA 250 Hong Kong.

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Sorana CirsteaTenis WTAWTAWTA Hong Kong
Din articol

Sorana Cîrstea (15 WTA, 36 de ani) a învins-o pe Mary Stoiana (114 WTA, 23 de ani) în două seturi, scor 7-5, 6-1, în optimile turneului de la Hong Kong. 

Sorana Cîrstea, „remontada” în primul set cu Mary Stoiana 

Sorana a revenit în primul set de la 2-5, iar în partea secundă a defilat în fața unei adversare mai puțin experimentate. 

Prima „rachetă” a României și-a asigurat prezența în sferturile turneului WTA 250 din Hong Kong după o oră și 44 de minute de joc. Pentru calificarea în sferturi, Sorana a câștigat 7.025 de dolari. 

Sorana Cîrstea

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WTA 250 Hong Kong, ultimul turneu pentru Sorana Cîrstea?

Următoarea adversară a Soranei Cîrstea va fi rusoaica Alexandra Shubladze (136 WTA, 21 de ani). 

Turneul WTA de la Hong Kong ar putea fi ultima competiție pentru Sorana Cîrstea. Sportiva româncă a anunțat că se gândește să se retragă în 2026, iar competiția respectivă este ultima din calendarul ei anul acesta. 

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