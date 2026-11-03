La capătul unui șir de patru eșecuri suferite în ultimele cinci meciuri oficiale, Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA)a biruit presiunea de a începe turneul WTA 250 de la Hong Kong din postura de principală favorită la câștigarea trofeului.

Cap de serie număr unu, sportiva din România a învins-o pe uzbeca Maria Timofeeva, în trei seturi, scor 7-6 (6), 1-6, 7-5, într-o partidă mult mai complicată decât o arătau calculele hârtiei.

Sorana Cîrstea, victorie după 193 de minute de bătălie intensă

Număr 70 mondial, Timofeeva a ținut aproape de Cîrstea pe durata celor 3 ore și 13 minute de joc, dar a cedat, în final, sub presiunile puse la retur de româncă.

Pentru accederea în turul secund, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu în valoare de $4,285.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea o va avea ca adversară pe Mary Stoiana, din SUA, o jucătoare tânără cu origini române. În runda inaugurală, Stoiana - număr 114 mondial - a depășit-o în minimum de seturi pe Venus Williams, scor 6-2, 6-3.

Anul trecut, Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală ale acestei competiții, fază competițională în care a fost oprită de canadianca Leylah Fernandez, finalistă a Openului American, în 2021.