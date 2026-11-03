NEWS ALERT Favorită la câștigarea trofeului, Sorana Cîrstea începe cu o victorie-maraton la Hong Kong: premiul securizat

Favorită la câștigarea trofeului, Sorana Cîrstea începe cu o victorie-maraton la Hong Kong: premiul securizat Tenis
Marcu Czentye
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A tremurat, dar a învins: Sorana Cîrstea, victorie după mai bine de trei ore de luptă, în Hong Kong.

TAGS:
Sorana CirsteaMaria TimofeevaWTA Hong KongTenis WTA
Din articol

La capătul unui șir de patru eșecuri suferite în ultimele cinci meciuri oficiale, Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA)a biruit presiunea de a începe turneul WTA 250 de la Hong Kong din postura de principală favorită la câștigarea trofeului.

Cap de serie număr unu, sportiva din România a învins-o pe uzbeca Maria Timofeeva, în trei seturi, scor 7-6 (6), 1-6, 7-5, într-o partidă mult mai complicată decât o arătau calculele hârtiei.

Sorana Cîrstea, victorie după 193 de minute de bătălie intensă

Număr 70 mondial, Timofeeva a ținut aproape de Cîrstea pe durata celor 3 ore și 13 minute de joc, dar a cedat, în final, sub presiunile puse la retur de româncă.

Pentru accederea în turul secund, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu în valoare de $4,285.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea o va avea ca adversară pe Mary Stoiana, din SUA, o jucătoare tânără cu origini române. În runda inaugurală, Stoiana - număr 114 mondial - a depășit-o în minimum de seturi pe Venus Williams, scor 6-2, 6-3.

Anul trecut, Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală ale acestei competiții, fază competițională în care a fost oprită de canadianca Leylah Fernandez, finalistă a Openului American, în 2021.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea us open 2026 4
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Cîrstea își va anunța decizia finală cu privire la retragere în următoarele săptămâni

Turneul WTA 250 de la Hong Kong poate rămâne ultimul al carierei de peste două decenii a Soranei Cîrstea, în tenisul profesionist.

O decizie finală cu privire la retragerea definitivă din tenis este așteptată din partea jucătoarei române după încheierea acestei competiții.

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