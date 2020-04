"Flavia, du-te plateste internetul!" | REACTIA ZILEI vine din partea lui Fognini, care a rabufnit in timpul turneului unde Sorana Cirstea a devenit favorita la trofeu  

Sorana Cirstea este principala favorita la castigarea turneului de tenis virtual.

Sorana Cirstea s-a calificat in semifinalele turneului de tenis virtual Mutua Madrid Open, dupa ce a invins-o in sferturi pe Bianca Andreescu, scor 7-6 (4).

"Jur ca sunt mult mai stresata decat pe teren. Mi-am zis 'Sorana, nu se poate, e doar un joc'. Sunt in semifinale, pentru prima data! Toata lumea joaca aproape la fel ca in realitate. Jur ca toate fetele joaca similar. Este foarte interesant. Mi-au placut mult aceste zile”, a declarat Sorana Cirstea la finalul meciului.

The game's crappiness was on full display with this match but the entertaining commentary from Bibi and Sorana saved it for me hahaha pic.twitter.com/elTKTdX24W — The Blaaaame Gaaame???? ????????Donny! (@kusmogx) April 29, 2020

In timpul jocului, Sorana Cirstea si Bianca Andreescu au dialogat in limba engleza pentru a imbunatati experienta telespectatorilor, dar in cateva randuri canadianca cu origini romanesti s-a incurajat in limba romana, spunand: "Haide, haide, haide!" conform Eurosport.

In semifinale tabloului feminin, Sorana Cirstea va juca impotriva frantuzoaicei Fiona Ferro, iar Caroline Wozniacki (Danemarca) se va duela cu olandeza Kiki Bertens.

Pe tabloul masculin, faza zilei a venit in meciul disputat de Fabio Fognini si Diego Schwartzman, in timpul caruia jucatorul controlat de italian nu s-a miscat pentru cateva secunde, iar Fognini a rabufnit, zicand: "Jucatorul meu nu se misca, Flavia, du-te plateste conexiunea la internet!"

La baieti, semifinalele vor fi jucate intre Andy Murray si Diego Schwartzman, respectiv Stefanos Tsitsipas si David Goffin.