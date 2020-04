Sorana Cirstea face RAVAGII in mediul virtual: cum a devenit spaima tuturor jucatoarelor de top din WTA 

Sorana Cirstea este cea mai in forma jucatoare participanta la turneul virtual de tenis Mutua Madrid Open.

Sorana Cirstea este cea mai buna reprezentanta a turneului virtual de tenis Mutua Madrid Open. Cu trei victorii din trei posibile in grupa, jucatoarea nascuta la Targoviste o asteapta in sferturile de finala pe Bianca Andreescu, intr-o partida care poate fi urmarita LIVE pe Facebook azi de la 16:15.

In grupe, Sorana Cirstea le-a invins pe Johanna Konta, Elina Svitolina si Victoria Azarenka, in vreme ce Bianca Andreescu a trecut de Madison Keys si Kristina Mladenovic, pierzand insa ultimul meci din faza grupelor in fata Carolinei Wozniacki.

"Tocmai ce am fost distrusa de Sorana Cirstea!", a fost reactia la cald a meciului pierdut de Azarenka in fata Soranei.

"Stiti, avem un grup comun de WhatsApp pe care vorbim non-stop si toata lumea vorbeste despre cat de buna e Sorana la acest joc. Am urmarit-o si eu pentru ca eram curioasa si ma gandeam... wow, chiar joaca bine, ce ma fac daca joc impotriva ei!?", a declarat Bianca Andreescu prefatand sfertul de finala.

In celelalte sferturi de finala, Belinda Bencic se va duela cu Kiki Bertens, Caroline Wozniacki isi va masura abilitatile de gamer cu Johanna Konta, iar Donna Vekic o va infrunta pe Fiona Ferro.