Mihai Stoica, enervat la culme de meciul de la Mondial: ”Premiul fair-play!”

Ce mai face și pe unde mai antrenează Constantin Schumacher: „Se dau banii la timp”

Sorana Cîrstea nu și-a ascuns frustrarea după ce a fost eliminată de la Wimbledon: „Meciurile acestea dor!”

Transferul carierei pentru Lisav Eissat! Echipa din Anglia pregătește 2,5 milioane de euro

La meciul Paraguay - Franța, a fost delegat arbitrul din Uzbekistan, Ilgiz Tantashev, însă prestația acestuia nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a fost protagonist în mai multe faze controversate.

Singurul gol al partidei a venit în minutul 70, când Kylian Mbappe a transformat un penalty obținut după ce centralul a mers la monitorul VAR.

Conștienți de diferența de valoare, jucătorii din Paraguay au jucat extrem de dur, însă nu au primit nici măcar un cartonaș galben din partea lui Tantashev, lucru ce i-a scos din sărite pe francezi.

Prestația centralului a fost criticată și de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care a scos în evidență faptul că Tantashev a avertizat trei jucători francezi, Barcola, Kone și Olise.

”Paraguay, zero cartonașe galbene azi. Premiul fair-play. Franța, 3”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.