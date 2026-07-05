Performanță unică în istoria Cupei Mondiale reușită de Deschamps! Câte victorii a strâns selecționerul Franței

Performanță unică în istoria Cupei Mondiale reușită de Deschamps! Câte victorii a strâns selecționerul Franței CM 2026
SPORT.RO
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Didier Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri câștigate la un turneu final mondial. Franța a obținut biletele pentru sferturi, unde va înfrunta Marocul.

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Didier Deschampsnationala franteiCupa Mondiala
Din articol

Reprezentativa Franței a trecut de Paraguay cu 1-0 și continuă parcursul la Campionatul Mondial. Diferența pe tabelă a fost făcută de reușita lui Kylian Mbappe, care a transformat un penalty în minutul 70.

Dincolo de calificare, meciul a marcat o bornă istorică pentru Didier Deschamps. Tehnicianul a bifat a 18-a victorie la conducerea echipei într-o astfel de competiție, consolidându-și poziția de lider absolut în ierarhia antrenorilor. Fostul căpitan francez a transmis că ediția din America de Nord va fi ultima pentru el pe banca naționalei, sperând să repete succesul din 2018.

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Vechiul record a picat încă din faza grupelor

Antrenorul în vârstă de 57 de ani depășise vechea performanță la ultimul joc din faza grupelor, o victorie cu 4-1 contra Norvegiei. Până la actuala ediție, recordul i-a aparținut lui Helmut Schon. Acesta obținuse 16 succese la cârma Germaniei de Vest, echipă pe care a condus-o la turneele din 1966, 1970, 1974 și 1978.

Pentru Deschamps, actualul turneu este al patrulea ca selecționer, după edițiile din 2014, 2018, 2022.

În sferturile de finală, europenii vor juca împotriva Marocului, văzută drept cea mai puternică națională africană. Adversarii au trecut de Olanda la loviturile de departajare și de Canada cu 3-0. Potrivit istoricului confruntărilor, cele două selecționate s-au întâlnit și în semifinalele CM 2022, joc încheiat atunci cu victoria Franței, scor 2-0.

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