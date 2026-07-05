Următorul jucător care poate pleca de la FCSB: ”Anderlecht pregătește o lovitură de proporții!”

Următorul jucător care poate pleca de la FCSB: ”Anderlecht pregătește o lovitură de proporții!” Superliga
SPORT.RO
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După Darius Olaru, încă un jucătorii importanți pentru FCSB în ultimii ani poate părăsi formația roș-albastră.

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Mihai Lixandru poate fi următorul jucător important care poate pleca de la FCSB.

Mihai Lixandru poate ajunge la Anderlecht

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Fotbalistul ar fi pe lista unor cluburi precum Anderlecht, Virtus Entella, Rapid Viena, FC Thun sau FC Lucerna.

Gigi Becali solicită 500.000 de euro în schimbul mijlocașului defensiv, care, deocamdată, se află în cantonamentul roș-albaștrilor. 

Cei de la VoetbalNieuws.be susțin că acest lucru se poate schimba rapid. Se pare că cei de la Anderlecht pregătesc oferta pentru închizătorul roș-albaștrilor. 

Anderlecht pregătește o lovitură de proporții cu 'cel mai bun jucător din campionat'”, au titrat belgienii.

Jurnaliștii din Belgia au numit un eventual transfer al lui Lixandru o ”oportunitate de aur” pentru Anderlecht, având în vedere suma cerută de Gigi Becali pentru un jucător care are în palmares două titluri de campion și cu experiență în fotbalul european. 

Totuși, belgienii spun că Anderlecht nu a luat încă decizia finală, deoarece sunt ”înfrânați” de diferența dintre opiniile cu privire la fotbalistul de 25 de ani. Concret, aceștia au făcut referire la faptul că Ilie Dumitrescu l-a numit pe Lixandru ”cel mai bun mijlocaș central din România”, dar și la criticile pe care Gigi Becali i le-a adresat fotbalistului după revenirea acestuia după accidentare.

  • 900.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Lixandru, potrivit Transfermarkt.

Anderlecht este în căutarea unui nou mijlocaș și a dat peste o oportunitate de aur. În România, jucătorul este lăudat drept cel mai bun din campionat, însă, în același timp, viitorul său este intens dezbătut. (...)

În mod normal, Anderlecht nu ar putea transfera cu doar 500.000 de euro un mijlocaș de 25 de ani, cu experiență în cupele europene, două titluri de campion al României în palmares și un contract valabil pentru încă mai mulți ani. Însă Mihai Lixandru a trecut, la FCSB, de la extaz la agonie. Mai întâi a fost lăudat la superlativ, apoi a suferit o accidentare gravă și nu și-a mai găsit locul în lot, iar în cele din urmă a fost criticat public chiar de Gigi Becali”, a scris sursa citată.

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