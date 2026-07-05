Următorul jucător care poate pleca de la FCSB: ”Anderlecht pregătește o lovitură de proporții!”

Mihai Lixandru poate fi următorul jucător important care poate pleca de la FCSB.

Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori

Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00! Emanuel Gyenes și Alessandro Caparco sunt invitații lui Costin Ștucan

Fotbalistul de la FCSB care nu doarme după eșecul cu Oțelul

Mihai Lixandru este sincer după victoria de la Botoșani: ”Lumea voia spectacol, nu s-a putut”

FCSB l-a împrumutat la altă echipă pe fotbalistul lăudat pe Ilie Dumitrescu: "Potențial foarte mare!"

Mihai Lixandru e OUT! Mircea Lucescu a anunțat cine îl va înlocui pe jucătorul lui FCSB

Fotbalistul ar fi pe lista unor cluburi precum Anderlecht, Virtus Entella, Rapid Viena, FC Thun sau FC Lucerna.

Gigi Becali solicită 500.000 de euro în schimbul mijlocașului defensiv, care, deocamdată, se află în cantonamentul roș-albaștrilor.

Cei de la VoetbalNieuws.be susțin că acest lucru se poate schimba rapid. Se pare că cei de la Anderlecht pregătesc oferta pentru închizătorul roș-albaștrilor.

”Anderlecht pregătește o lovitură de proporții cu 'cel mai bun jucător din campionat'”, au titrat belgienii.

Jurnaliștii din Belgia au numit un eventual transfer al lui Lixandru o ”oportunitate de aur” pentru Anderlecht, având în vedere suma cerută de Gigi Becali pentru un jucător care are în palmares două titluri de campion și cu experiență în fotbalul european.

Totuși, belgienii spun că Anderlecht nu a luat încă decizia finală, deoarece sunt ”înfrânați” de diferența dintre opiniile cu privire la fotbalistul de 25 de ani. Concret, aceștia au făcut referire la faptul că Ilie Dumitrescu l-a numit pe Lixandru ”cel mai bun mijlocaș central din România”, dar și la criticile pe care Gigi Becali i le-a adresat fotbalistului după revenirea acestuia după accidentare.

900.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Lixandru, potrivit Transfermarkt.

”Anderlecht este în căutarea unui nou mijlocaș și a dat peste o oportunitate de aur. În România, jucătorul este lăudat drept cel mai bun din campionat, însă, în același timp, viitorul său este intens dezbătut. (...)

În mod normal, Anderlecht nu ar putea transfera cu doar 500.000 de euro un mijlocaș de 25 de ani, cu experiență în cupele europene, două titluri de campion al României în palmares și un contract valabil pentru încă mai mulți ani. Însă Mihai Lixandru a trecut, la FCSB, de la extaz la agonie. Mai întâi a fost lăudat la superlativ, apoi a suferit o accidentare gravă și nu și-a mai găsit locul în lot, iar în cele din urmă a fost criticat public chiar de Gigi Becali”, a scris sursa citată.