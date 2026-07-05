Fundașul român de 21 de ani, convocat recent de Gică Hagi la echipa națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, a intrat în atenția unei formații din Championship.

Potrivit presei din Israel, Bristol City este în pole-position pentru transferul fundașului legitimat la Maccabi Haifa.

Bristol City pregătește 2,5 milioane de euro pentru Lisav Eissat

Englezii sunt pregătiți să înceapă negocierile, iar clauza de reziliere a fotbalistului este de 2,5 milioane de euro, sumă care nu ar reprezenta un impediment pentru clubul din Championship.

„Fundașul lui Maccabi Haifa și al naționalei României, Lisav Eissat, este dorit de Bristol City, echipă care evoluează în Championship. Englezii sunt așteptați să înceapă negocierile cu Maccabi Haifa pentru transferul său, iar clauza de reziliere este de 2,5 milioane de euro. Bristol City este în acest moment principala favorită la semnătura românului”, au scris jurnaliștii de la Sport5.

În urmă cu doar câteva luni, Eissat și-a prelungit contractul cu Maccabi Haifa, după ce a fost urmărit de mai multe cluburi. Printre echipele interesate s-a numărat și Dinamo, însă mutarea nu s-a concretizat.

În sezonul trecut, fundașul central a bifat 33 de meciuri în tricoul lui Maccabi Haifa, a marcat un gol și a oferit două pase decisive. Potrivit Transfermarkt, Lisav Eissat este cotat la 1,4 milioane de euro.