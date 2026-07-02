Suma pe care o încasează Sorana Cîrstea după succesul de la Wimbledon. Pe ce loc a ajuns în ierarhia live

Suma pe care o încasează Sorana Cîrstea după succesul de la Wimbledon. Pe ce loc a ajuns în ierarhia live Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a învins-o pe Kimberly Birrell și s-a calificat în turul trei la Wimbledon. Succesul îi garantează un cec important și o urcare în clasamentul WTA.

TAGS:
WTATenisSorana Cirstea
Din articol

Jucătoarea din România (favorita numărul 17) a depășit-o joi, 2 iulie, pe adversara sa din Australia (locul 72 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-4. Partida pe iarba londoneză s-a încheiat rapid, având o durată de o oră și 12 minute.

Diferența pe teren s-a făcut la siguranța în joc. Deși a avut mai puține lovituri direct câștigătoare (16-18), Cîrstea a controlat ritmul limitând erorile neforțate, comițând doar 9 față de cele 21 ale australiencei, potrivit cifrelor oficiale. Aceasta reprezintă a doua victorie din tot atâtea confruntări directe pentru româncă, ea mai având un succes cu 6-3, 6-2 înregistrat în 2023 la Indian Wells.

  • Sorana cirstea 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Recompensa financiară și un salt în ierarhie

Prezența în runda a treia a celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului atrage după sine beneficii notabile. Pentru calificarea în această fază, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 185.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 215.000 de euro.

Pe lângă avantajul financiar, cele 130 de puncte WTA acumulate în urma acestei victorii o propulsează pe sportiva noastră până pe locul 15 în ierarhia mondială actualizată în timp real.

Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea va juca împotriva câștigătoarei din meciul dintre Linda Noskova din Cehia (cap de serie numărul 9) și jucătoarea din Columbia, Maria Camila Osorio.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 6-3, 6-4, pe Sport.ro, în turul doi la Wimbledon! Victorie clară pentru româncă
Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 6-3, 6-4, pe Sport.ro, în turul doi la Wimbledon! Victorie clară pentru româncă
Unica româncă rămasă în turneu: la ce oră joacă Sorana Cîrstea în turul doi la Wimbledon
Unica româncă rămasă în turneu: la ce oră joacă Sorana Cîrstea în turul doi la Wimbledon
Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci
Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci
ULTIMELE STIRI
Lobby pentru următorul transfer la Dinamo: ”Căpitan direct. Poate să facă diferența”
Lobby pentru următorul transfer la Dinamo: ”Căpitan direct. Poate să facă diferența”
ACUM | Spania - Austria 2-0! „Furia Roja” controlează meciul
ACUM | Spania - Austria 2-0! „Furia Roja” controlează meciul
Spaniolii, revoltați din cauza arbitrajului din meciul cu Austria!
Spaniolii, revoltați din cauza arbitrajului din meciul cu Austria!
Ce mănâncă puștii din ziua de azi? La 16 ani, valorează 15 mil. €, iar City vrea să-l ”sufle” de sub nasul lui Arsenal
Ce mănâncă puștii din ziua de azi? La 16 ani, valorează 15 mil. €, iar City vrea să-l ”sufle” de sub nasul lui Arsenal
Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”
Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”



Recomandarile redactiei
Lobby pentru următorul transfer la Dinamo: ”Căpitan direct. Poate să facă diferența”
Lobby pentru următorul transfer la Dinamo: ”Căpitan direct. Poate să facă diferența”
Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”
Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”
ACUM | Spania - Austria 2-0! „Furia Roja” controlează meciul
ACUM | Spania - Austria 2-0! „Furia Roja” controlează meciul
Spaniolii, revoltați din cauza arbitrajului din meciul cu Austria!
Spaniolii, revoltați din cauza arbitrajului din meciul cu Austria!
Câștigătoarea Cupei a fost exclusă din Europa. Motivul din spatele deciziei UEFA
Câștigătoarea Cupei a fost exclusă din Europa. Motivul din spatele deciziei UEFA
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!