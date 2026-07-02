Suma pe care o încasează Sorana Cîrstea după succesul de la Wimbledon. Pe ce loc a ajuns în ierarhia live

Jucătoarea din România (favorita numărul 17) a depășit-o joi, 2 iulie, pe adversara sa din Australia (locul 72 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-4. Partida pe iarba londoneză s-a încheiat rapid, având o durată de o oră și 12 minute.

Diferența pe teren s-a făcut la siguranța în joc. Deși a avut mai puține lovituri direct câștigătoare (16-18), Cîrstea a controlat ritmul limitând erorile neforțate, comițând doar 9 față de cele 21 ale australiencei, potrivit cifrelor oficiale. Aceasta reprezintă a doua victorie din tot atâtea confruntări directe pentru româncă, ea mai având un succes cu 6-3, 6-2 înregistrat în 2023 la Indian Wells.