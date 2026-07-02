Suma pe care o încasează Sorana Cîrstea după succesul de la Wimbledon. Pe ce loc a ajuns în ierarhia live

Jucătoarea din România (favorita numărul 17) a depășit-o joi, 2 iulie, pe adversara sa din Australia (locul 72 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-4. Partida pe iarba londoneză s-a încheiat rapid, având o durată de o oră și 12 minute.
Diferența pe teren s-a făcut la siguranța în joc. Deși a avut mai puține lovituri direct câștigătoare (16-18), Cîrstea a controlat ritmul limitând erorile neforțate, comițând doar 9 față de cele 21 ale australiencei, potrivit cifrelor oficiale. Aceasta reprezintă a doua victorie din tot atâtea confruntări directe pentru româncă, ea mai având un succes cu 6-3, 6-2 înregistrat în 2023 la Indian Wells.
Recompensa financiară și un salt în ierarhie
Prezența în runda a treia a celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului atrage după sine beneficii notabile. Pentru calificarea în această fază, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 185.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 215.000 de euro.
Pe lângă avantajul financiar, cele 130 de puncte WTA acumulate în urma acestei victorii o propulsează pe sportiva noastră până pe locul 15 în ierarhia mondială actualizată în timp real.
Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea va juca împotriva câștigătoarei din meciul dintre Linda Noskova din Cehia (cap de serie numărul 9) și jucătoarea din Columbia, Maria Camila Osorio.