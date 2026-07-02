România, victorie istorică pentru calificarea la FIBA Basketball World Cup 2027! Naționala a învins Grecia la Oradea

România, victorie istorică pentru calificarea la FIBA Basketball World Cup 2027! Naționala a învins Grecia la Oradea Baschet
SPORT.RO
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Naţionala României a obţinut o victorie istorică joi, la Oradea, cu liderul grupei B a calificărilor europene World Cup 2027, Grecia, scor 73-66 (35-38). România a învins ultima dată Grecia la seniori în 1975. În ultimul meci din grupă, tricolorii vor juca duminică, în deplasare, cu Muntenegru.

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Romanianationala romanieiFIBA Basketball World Cup 2027Grecia
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România, victorie istorică pentru calificarea la FIBA Basketball World Cup 2027! Naționala a învins Grecia la Oradea

Principalii marcatori ai partidei au fost Russell 20 puncte, Tohătan 13, Măciucă 9, Căţe 8, pentru România, respectiv Larentzakis 16, Charalampopoulos 13, Mitrou-Long 12, pentru Grecia.

Este a patra victorie a României împotriva grecilor din 10 partide oficiale disputate. Tricolorii au câştigat ultima dată la EuroBasket 1975 (scor 71-61).

În urma rezultatului, Grecia rămâne lider, cu 8 puncte, iar România urcă temporar pe locul 2, cu 7. În această seară se joacă şi meciul dintre Portugalia - Muntenegru, ambele cu câte 6 puncte.

Ultima etapă din grupa B programează, duminică, disputele Grecia - Portugalia şi Muntenegru - România.

Rezultatele anterioare ale României în grupa B: Grecia - România 91-64, România - Muntenegru 75-80, Portugalia - România 99-82, România - Portugalia 101-96.

FOTO: FIBA

Reprezentativa tricoloră nu a participat niciodată la World Cup, iar acum încearcă să profite de reuşita calificării în turul I al preliminariilor europene. Primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august - 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final.

Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor s-au aliniat 80 de echipe naţionale.

news.ro

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