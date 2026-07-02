Dinamo a încheiat play-off-ul Superligii României din sezonul 2025/26 pe locul 4 și a jucat baraj pentru un loc în preliminariile UFEA Europa Conference League cu FCSB. L-a pierdut însă și rămâne fără aer de cupe europene și în acest an.

Lobby pentru următorul transfer la Dinamo: ”Căpitan direct. Poate să facă diferența”

Giani Kiriță, de două ori campion cu Dinamo în 2000 și 2002, susține că echipa din ”Ștefan cel Mare” ar trebui să opteze pentru transferul lui Ionuț Nedelcearu, fundașul central de la Akron Tolyatti cotat în prezent la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialtiate.

Nedelcearu, care și-a făcut junioratul la Dinamo, mai are doi ani contract cu rușii

Kiriță crede că Nedelcearu a ajuns la un nivel în care poate fi pus direct căpitan la Dinamo în cazul în care va ajunge din nou la ”câinii roșii”.

”Ar fi un câștig pentru Dinamo. Știe campionatul românesc Nedelcearu. Dinamo are nevoie de jucători peste tot. Dacă ai axul central, poți să construiești după.

Mi-ar plăcea Nedelcearu la Dinamo. Căpitan direct. Cîrjan nu e. Poate să facă diferența, dar nu e de căpitan de echipă. Trebuie să aibă atitudinea bună, să se bată pentru club. Cîrjan e bun, dar nu exponențial pentru a fi căpitan. E un jucător cuminte”, a spus Kiriță, potrivit Digi Sport.

Ionuț Nedelcearu a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Palermo, Crotone, AEK Atena, Ufa și Dinamo. Akron Tolyatti l-a cumpărat de la Palermo în iarna lui 2025 pentru 130.000 de euro.