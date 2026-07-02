S-a decis soarta lui Nagelsmann! Ce s-a întâmplat la ședința care a durat trei ore și jumătate

LIVE TEXT: Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 2-0

2-0! Sorana Cîrstea face break la prima oportunitate din partidă.

Sorana Cîrstea face break la prima oportunitate din partidă. 1-0! Sorana Cîrstea a câștigat la 30 primul game al confruntării.

Sorana Cîrstea a câștigat la 30 primul game al confruntării. A început meciul!

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA) și Kimberly Birrell (28 de ani, locul 72 WTA) se vor înfrunta astăzi, în turul al doilea de la Wimbledon. Meciul este programat să înceapă de la ora 20:15.

Sorana Cîrstea își poate egala cel mai bun parcurs la Wimbledon

O victorie i-ar aduce Soranei Cîrstea calificarea în turul trei de la Wimbledon și, implicit, egalarea celei mai bune performanțe din carieră la turneul de Grand Slam din Londra.

Sorana Cîrstea ar urma să se confrunte cu învingătoarea dintre Camila Osorio (24 de ani, locul 68 WTA) și Linda Noskova (21 de ani, locul 12 WTA).

Cîrstea, avantaj în meciurile directe

Sorana Cîrstea a înfruntat-o până acum pe Kimberly Birrell o singură dată și a învins-o, scor 6-3, 6-2, la Indian Wells în 2023.

„Am jucat acum ceva ani, cred că la Indian Wells, a trecut ceva timp de atunci. Vom vedea ce va fi pe iarbă, o suprafață destul de atipică, se egalizează mult mai mult valorile pe această suprafață decât pe restul”, a spus jucătoarea română.

În primul tur de la Wimbledon, Sorana Cîrstea a învins-o pe Sara Bejlek (20 de ani, locul 45 WTA), scor 6-1, 7-6 (6). Kimberly Birrell a câștigat pentru prima oară în carieră la Wimbledon contra sportivei Alina Korneeva (19 ani, locul 98 WTA), scor 6-3, 0-6, 6-2.