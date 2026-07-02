Potrivit expertului în transferuri Matteo Moretto, Genoa a inițiat primele contacte pentru a obține semnătura experimentatului vârf. Deși a împlinit recent 37 de ani și are un acord valabil cu gruparea franceză până în iunie 2027, fotbalistul a primit un mesaj clar din partea conducerii că trebuie să își găsească un alt angajament.
Mutare interesantă pe piața transferurilor. Dan Șucu a pus ochii pe Pierre-Emerick Aubameyang, ajuns la 37 de ani
Olympique Marseille i-a cerut lui Pierre-Emerick Aubameyang să își caute o nouă echipă, iar Genoa s-a interesat deja de serviciile sale.
O nouă provocare sub comanda lui Daniele De Rossi
Genoa trece printr-o perioadă de consolidare cu Daniele De Rossi pe banca tehnică, după ce a încheiat sezonul anterior confortabil, la jumătatea ierarhiei. Italienii au făcut deocamdată doar primii pași pentru a afla disponibilitatea jucătorului, rămânând de văzut cum vor avansa eventualele discuții.
Chiar dacă nu a bifat minute în prima ligă italiană, Aubameyang a fost format la academia celor de la AC Milan, aparținând de „rossoneri” între 2007 și 2012. În acea perioadă, atacantul a fost împrumutat succesiv la Dijon, Lille, AS Monaco și Saint-Etienne, înainte de a face pasul definitiv spre alte campionate puternice.
Gabonezul a arătat o formă sportivă foarte bună în stagiunea precedentă la Marseille. Ajuns în Franța din postura de jucător liber, după un an petrecut la Al-Qadsiah, acesta a marcat 14 goluri și a oferit 10 pase decisive în 41 de partide oficiale în toate competițiile.
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