Din lotul lui Dinamo Kiev a făcut parte și Vladislav Blănuță, fotbalistul transferat de ucraineni de la FCU Craiova vara trecută.

Daniel Pancu, despre situația lui Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”

Blănuță nu s-a adaptat la gruparea ucraineană, iar, după ce fanii lui Dinamo Kiev au descoperit niște postări pro-ruse pe rețelele sociale, situația lui Blănuță s-a complicat brusc.

Atacantul își dorește să plece de la echipa condusă de Igor Surkis, însă, deși a fost dorit de Dinamo în iarnă, transferul nu s-a putut realiza din cauza regulamentului FIFA, care interzice ca un fotbalist să joace pentru mai mult de două echipe într-un singur sezon.

Astfel, Blănuță a fost forțat să rămână la Dinamo Kiev, chiar dacă nu a mai fost inclus în planurile antrenorului Igor Kostyuk. Blănuță speră să prindă un transfer în această vară, iar Dinamo încă nu a renunțat la visul de a-l transfera, însă ucrainenii cer o sumă de transfer consistentă având în vedere că au plătit în schimbul său nu mai puțin de două milioane de euro.

După amicalul dintre Rapid și Dinamo Kiev, Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță, iar antrenorul Rapidului a fost impresionat de ceea ce i-a povestit jucătorul.

”Săracul, prin ce trece... I-am spus să iasă puternic din toată situația asta... I se întâmplă niște lucruri, mi le-a povestit. Va ieși mai puternic, va ieși mai puternic, cu siguranță. Nu știu când se va întâmpla lucrul ăsta. Își dorește să plece, doar că e foarte greu în momentul de față”, a spus Daniel Pancu.