Gigi Becali a anunțat că atât Florinel Coman, cât și Denis Drăguș și-au dat acordul pentru a juca în tricoul campioanei României. Totuși, mutările depind de despărțirea celor doi de actualele cluburi.

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Patronul roș-albaștrilor susține că ambii internaționali își doresc transferul, însă trebuie să își rezolve situațiile contractuale cu Al-Gharafa, respectiv Trabzonspor.

„Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor. Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Florinel Coman mai are un an de contract cu Al-Gharafa și negociază cu oficialii din Qatar pentru plata unor salarii compensatorii.

La rândul său, Denis Drăguș mai este legat de Trabzonspor până în 2028, iar clubul turc vrea să îl cedeze definitiv în această vară.

﻿Adrian Ilie: ”Dacă Denis Drăguș vine în campionatul intern, nu știu când o să mai plece!”

Adrian Ilie crede că, deși FCSB ar avea numai de câștigat din transferul lui Denis Drăguș, pentru fotbalist, venirea la fosta campioană a României, nu ar reprezenta o mutare prea inspirată.

Fostul mare fotbalist susține că, odată ce se va întoarce în campionatul României, lui Denis Drăguș îi va fi dificil să prindă un alt transfer în străinătate.

”Nu știu cât de oportună ar fi venirea lui Drăguș la FCSB, dar Drăguș este un atacant foarte bun, m-aș bucura pentru el să rămână în străinătate, pentru că, dacă vine în campionatul intern, nu știu când o să mai plece în afară.

Pentru FCSB e foarte important să îl aducă, pentru că , pentru a ataca din nou campionatul și pentru a ajunge în Conference League, ai nevoie de jucători valoroși precum Drăguș”, a spus Adi Ilie pentru PRO TV și Sport.ro.