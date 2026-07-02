Yamal și Cubarsi au egalat o performanță istorică în SUA! Record neatins de 68 de ani la Cupa Mondială

Yamal și Cubarsi au egalat o performanță istorică în SUA! Record neatins de 68 de ani la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
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Naționala Spaniei a înregistrat o performanță istorică în duelul cu Austria de la turneul final, egalând un record de pe vremea lui Pele.

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Pau CubarsiLamine YamalSpania
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Lamine Yamal (18 ani) și Pau Cubarsi (19 ani) au început ca titulari partida de pe SoFi Stadium, contând pentru șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026. Potrivit datelor, ibericii au devenit astfel doar a doua echipă națională din istorie care aliniază doi jucători sub 20 de ani într-un meci din fazele eliminatorii.

Pe urmele Braziliei din 1958

Unicul precedent i-a aparținut selecționatei sud-americane, în urmă cu aproape șapte decenii. La turneul final din 1958, Brazilia i-a trimis pe teren pe Pele, care avea atunci 17 ani, și pe Mazzola, în vârstă de 19 ani.

Dincolo de momentul istoric, formația pregătită de Luis de la Fuente a dominat clar prima repriză contra Austriei. Yamal s-a remarcat încă din primul minut, când l-a testat pe portarul Alexander Schlager, acțiune repetată și în minutul 32, după ce a depășit doi adversari. Goalkeeperul a intervenit salvator de fiecare dată.

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Spania, în avantaj la pauză

Ibericii au reușit să deschidă scorul în minutul 36. Marc Cucurella a expediat o centrare precisă, iar Mikel Oyarzabal a finalizat din prima pentru 1-0. Avantajul putea crește în prelungirile primei părți, dar execuția spectaculoasă din lovitură liberă a lui Alex Baena a lovit bara.

De partea cealaltă, austriecii au irosit cea mai mare șansă a lor în minutul 18. Michael Gregoritsch nu a reușit să finalizeze dintr-o poziție excelentă, în urma unei pase primite de la Marcel Sabitzer. În acest moment, Spania conduce pe tabelă și rămâne favorită pentru obținerea biletelor către optimile competiției.

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