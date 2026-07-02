Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali pune la cale niște transferuri spectaculoase la FCSB, astfel încât roș-albaștrii să nu mai repete parcursul rușinos din sezonul precedent.

TAGS:
FCSBGigi Becalidenis dragus
Din articol

Roș-albaștrii l-au transferat în această vară doar pe fundașul lateral francez Ronny Labonne de la SM Caen, însă și alți jucători sunt așteptați la fosta campioană a României.

Denis Drăguș nu își dorește să revină în România

  • Denis dragus
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Doi dintre jucătorii pe care Gigi Becali și-i dorește cel mai tare la echipă sunt Florinel Coman, care a părăsit-o în 2024 pe FCSB pentru a semna cu Al Gharafa, și Denis Drăguș, care este sub contract cu Trabzonspor.

Deși Gigi Becali a anunțat recent că a ajuns la un acord cu ambii fotbaliști, se pare că agenții celor doi negociază cu cluburi din străinătate. 

Turcii de la TakaGazete au vorbit joi pe larg despre ”cazul Drăguș”, despre care au scris că a devenit unul dintre cele mai interesante. ”Plecarea lui Denis Drăguș de la Trabzonspor s-a complicat”.

De altfel, Karadenizdesonnokta susține că Drăguș nu își dorește să revină în fotbalul din România, astfel că transferul la FCSB nu este unul luat în considerare de atacantul echipei naționale.

În același timp, Trabzonspor caută în continuare variante prin care poate scăpa de Denis Drăguș, care nu mai face parte din planurile lui Fatih Tekke. Turcii au scris că, în cazul în care Trabzonspor nu va reuși să găsească un club care să plătească o sumă de transfer pentru fotbalistul român, va încerca să îl includă pe jucătorul român într-un schimb.

Trabzonspor a mai încercat acest lucru și în urmă cu câteva săptămânii. Denis Drăguș a fost propus la Konyaspor, ca ”monedă de schimb” pentru Adil Demirbag. La acel moment, jucătorul ar fi refuzat mutarea.

Jucătorul a primit o ofertă din țara sa natală. Cu toate acestea, Drăguș nu dorește să revină în țară în această etapă a carierei sale.

În urma ofertei primite, s-a aflat că decizia jucătorului nu este încă definitivă, însă acesta nu este încântat de ideea de a se întoarce în țara natală. Prin urmare, s-a menționat că Trabzonspor analizează diferite variante în ceea ce îl privește.

De asemenea, s-a aflat că Trabzonspor intenționează să îl folosească pe Drăguș într-un schimb de jucători care ar putea avea loc în campionatul Turciei”, a scris Karadenizdesonnokta.

Ce a spus Gigi Becali despre Denis Drăguș și Florinel Coman

Patronul roș-albaștrilor susține că ambii internaționali își doresc transferul, însă trebuie să își rezolve situațiile contractuale cu Al-Gharafa, respectiv Trabzonspor.

„Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor. Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O ospătăriță din Italia a fost concediată după doar cinci zile de muncă. Va primi despăgubiri de aproape 60.000 de euro
O ospătăriță din Italia a fost concediată după doar cinci zile de muncă. Va primi despăgubiri de aproape 60.000 de euro
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj a bătut palma cu fotbalistul de 500.000 de €! Al patrulea transfer al verii în Gruia
CFR Cluj a bătut palma cu fotbalistul de 500.000 de €! Al patrulea transfer al verii în Gruia
Cele două argumente prin care Cristi Chivu l-a convins pe Mkhitaryan să semneze prelungirea cu Inter
Cele două argumente prin care Cristi Chivu l-a convins pe Mkhitaryan să semneze prelungirea cu Inter
Gigi Becali a decis titularul U21 la FCSB: „Să joace ăla!”. Cine iese din primul „11”
Gigi Becali a decis titularul U21 la FCSB: „Să joace ăla!”. Cine iese din primul „11”
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii



Recomandarile redactiei
Cele două argumente prin care Cristi Chivu l-a convins pe Mkhitaryan să semneze prelungirea cu Inter
Cele două argumente prin care Cristi Chivu l-a convins pe Mkhitaryan să semneze prelungirea cu Inter
CFR Cluj a bătut palma cu fotbalistul de 500.000 de €! Al patrulea transfer al verii în Gruia
CFR Cluj a bătut palma cu fotbalistul de 500.000 de €! Al patrulea transfer al verii în Gruia
Gigi Becali a decis titularul U21 la FCSB: „Să joace ăla!”. Cine iese din primul „11”
Gigi Becali a decis titularul U21 la FCSB: „Să joace ăla!”. Cine iese din primul „11”
Vasile Andrei, portdrapelul României la Moscova și Seul, o stâncă și la 70 de ani. "Dacă se întâmplă un accident, mă împușcă Ceaușescu!" Bătaia cu un rus + Țările care au vrut să-l racoleze
Vasile Andrei, portdrapelul României la Moscova și Seul, o stâncă și la 70 de ani. "Dacă se întâmplă un accident, mă împușcă Ceaușescu!" Bătaia cu un rus + Țările care au vrut să-l racoleze
Manevra prin care fanii Stelei vor să forțeze promovarea în Liga 1: „Nu e o problemă de lege”
Manevra prin care fanii Stelei vor să forțeze promovarea în Liga 1: „Nu e o problemă de lege”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
Reacția apărării familiei Pașca: „Nu erau neglijați, s-a făcut tot ce s-a putut”. Ce spune avocatul despre milioanele de lei

stirileprotv Reacția apărării familiei Pașca: „Nu erau neglijați, s-a făcut tot ce s-a putut”. Ce spune avocatul despre milioanele de lei

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”

stirileprotv Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”

Țeapă imobiliară de proporții la Brașov: Case vândute „pe hârtie” de mai multe ori, cel puțin 10 persoane au plătit

stirileprotv Țeapă imobiliară de proporții la Brașov: Case vândute „pe hârtie” de mai multe ori, cel puțin 10 persoane au plătit

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!