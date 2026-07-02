Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Roș-albaștrii l-au transferat în această vară doar pe fundașul lateral francez Ronny Labonne de la SM Caen, însă și alți jucători sunt așteptați la fosta campioană a României.

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Doi dintre jucătorii pe care Gigi Becali și-i dorește cel mai tare la echipă sunt Florinel Coman, care a părăsit-o în 2024 pe FCSB pentru a semna cu Al Gharafa, și Denis Drăguș, care este sub contract cu Trabzonspor.

Deși Gigi Becali a anunțat recent că a ajuns la un acord cu ambii fotbaliști, se pare că agenții celor doi negociază cu cluburi din străinătate.

Turcii de la TakaGazete au vorbit joi pe larg despre ”cazul Drăguș”, despre care au scris că a devenit unul dintre cele mai interesante. ”Plecarea lui Denis Drăguș de la Trabzonspor s-a complicat”.

De altfel, Karadenizdesonnokta susține că Drăguș nu își dorește să revină în fotbalul din România, astfel că transferul la FCSB nu este unul luat în considerare de atacantul echipei naționale.

În același timp, Trabzonspor caută în continuare variante prin care poate scăpa de Denis Drăguș, care nu mai face parte din planurile lui Fatih Tekke. Turcii au scris că, în cazul în care Trabzonspor nu va reuși să găsească un club care să plătească o sumă de transfer pentru fotbalistul român, va încerca să îl includă pe jucătorul român într-un schimb.

Trabzonspor a mai încercat acest lucru și în urmă cu câteva săptămânii. Denis Drăguș a fost propus la Konyaspor, ca ”monedă de schimb” pentru Adil Demirbag. La acel moment, jucătorul ar fi refuzat mutarea.

”Jucătorul a primit o ofertă din țara sa natală. Cu toate acestea, Drăguș nu dorește să revină în țară în această etapă a carierei sale.

În urma ofertei primite, s-a aflat că decizia jucătorului nu este încă definitivă, însă acesta nu este încântat de ideea de a se întoarce în țara natală. Prin urmare, s-a menționat că Trabzonspor analizează diferite variante în ceea ce îl privește.

De asemenea, s-a aflat că Trabzonspor intenționează să îl folosească pe Drăguș într-un schimb de jucători care ar putea avea loc în campionatul Turciei”, a scris Karadenizdesonnokta.

Ce a spus Gigi Becali despre Denis Drăguș și Florinel Coman

Patronul roș-albaștrilor susține că ambii internaționali își doresc transferul, însă trebuie să își rezolve situațiile contractuale cu Al-Gharafa, respectiv Trabzonspor.

„Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor. Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.