Sorana Cîrstea (18 WTA) a debutat cu victorie, scor 6-1, 7-6 (6), împotriva Sarei Bejlek (45 WTA), în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon.

Sorana Cîrstea, duel cu numărul 72 mondial, în turul secund la Wimbledon

Conform clasamentului, racheta numărul unu a României va avea parte de o confruntare mai facilă în al doilea tur, urmând să se dueleze cu a 72-a jucătoare a lumii, Kimberly Birrell, din Australia.

Cîrstea și Birrell vor juca al patrulea meci programat pe terenul cu numărul 12, după ora 17:30. Partida va începe după încheierea duelului dintre Munar și Fearnley.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată, în turneul de la Indian Wells din 2023, când jucătoarea din țara noastră s-a impus fără mari emoții, 6-3, 6-2.