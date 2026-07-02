Sorana Cîrstea (18 WTA) a debutat cu victorie, scor 6-1, 7-6 (6), împotriva Sarei Bejlek (45 WTA), în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon.
Sorana Cîrstea, duel cu numărul 72 mondial, în turul secund la Wimbledon
Conform clasamentului, racheta numărul unu a României va avea parte de o confruntare mai facilă în al doilea tur, urmând să se dueleze cu a 72-a jucătoare a lumii, Kimberly Birrell, din Australia.
Cîrstea și Birrell vor juca al patrulea meci programat pe terenul cu numărul 12, după ora 17:30. Partida va începe după încheierea duelului dintre Munar și Fearnley.
Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată, în turneul de la Indian Wells din 2023, când jucătoarea din țara noastră s-a impus fără mari emoții, 6-3, 6-2.
Semnificația unei calificări în turul trei pentru Sorana Cîrstea
Dacă o va învinge pe Kimberly Birrell, Sorana Cîrstea se va califica pentru a șasea oară în turul al treilea al competiției de mare șlem din Marea Britanie.
Aflată la a șaptesprezecea participare pe tabloul principal de la Wimbledon, Sorana Cîrstea caută prima calificare a carierei în săptămâna a doua de concurs.
Cîrstea, la două victorii distanță de recordul carierei, la Wimbledon
Traseul pentru a reuși această performanță mai are nevoie de două succese: unul, obținut contra australiencei Kimberly Birrell, urmat de o nouă victorie, în turul trei, contra învingătoari din duelul Linda Noskova - Camila Osorio.
Cea mai puternică jucătoare care s-ar putea opune traseului Soranei Cîrstea, Linda Noskova (12 WTA), a cedat în fața româncei, pe zgura de la Roma, în optimile de finală, scro 6-2, 6-4.
În paralel cu satisfacțiile sportive sosește, pentru Sorana Cîrstea, bucuria de a-și putea asigura un viitor liniștit, din punctul de vedere al siguranței financiare. În cea mai generoasă ediție a turneului de la Wimbledon de până acum, Cîrstea și-a apropiat €146,038, prin calificarea în turul doi, dar speră să încaseze cecul de €214,421, garantat jucătoarelor care se califică în a treia rundă competițională.