Transferul atacantului de un milion de euro despre care Gigi Becali vorbea zilele trecute a intrat în impas, spune patronul de la FCSB.

Gigi Becali: ”De unde voia să vină, acum îi e teamă!”

Se pare că fotbalistul s-ar fi ”speriat” după ce a stat de vorbă cu un jurnalist român, care i-a cerut mai multe detalii în legătură cu transferul la FCSB.

Gigi Becali spune că este vorba doar despre rea-voință din partea persoanei care a stat de vorbă cu jucătorul, însă finanțatorul este convins că va afla despre cine este vorba. De fapt, Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica va pleca din cantonamentul roș-albaștrilor pentru a sta de vorbă personal cu fotbalistul.

”Nu s-a rezolvat cu atacantul. E cineva din presa română care a aflat și a dat telefon direct la jucător. O să aflăm, ne-a pus strâmbe. De unde voia să vină, acum îi e teamă. Nu înțeleg oamenii. Sunt oameni care au nebunii, frustrări. Nu spun din ce țară e. (...)

Nu știu de unde a aflat. Știu că MM (n.r. Mihai Stoica) o să se ducă să vorbească față în față și să ne dea numărul jurnalistului care a sunat și să vedeți și voi cine a făcut asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Întrebat dacă transferul mijlocașului s-a rezolvat, Gigi Becali a spus că, deocamdată, se poartă negocieri cu mijlocașul străin.

”Suntem la negocieri cu mijlocașul. Nu este din România, este din străinătate. Nu vreau să mai vorbesc. Nici nu am vorbit și îți dai seama..”, a adăugat finanțatorul de la FCSB.