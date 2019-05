Sorana Cirstea, in semifinale la Nurnberg! Costumul purtat de ea a provocat controverse: "Nu e catsuit, cum avea Serena!" FOTO

Sorana Cirstea a reusit o victorie entuziasmanta la turneul de la Nurnberg, Germania.

Sorana Cirstea s-a calificat joi in semifinalele turneului WTA de la Nurnberg, Germania, de categorie International, cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari. Campioana en-titre la aceasta competitie este Johanna Larsson.

Rezultatul obtinut pana acum de Sorana este cel mai bun din acest sezon pentru jucatoarea nascuta la Tirgoviste.

Sorana Cirstea a trecut in sferturile de finala ale turneului german, scor 4-6, 6-4, 6-2, de sarboaica Nina Stojanovic, la capatul unui meci care a durat doua ore si 8 minute de joc. Dupa ce a pierdut primul set la limita, Sorana a reusit sa se adune si sa evolueze la cel mai bun nivel, intorcand soarta partidei in favoarea ei. In penultimul act, pe romanca o asteapta un duel complicat, in care va da peste invingatoarea meciului dintre Yulia Putintseva si Ana-Lena Friedsam. Calificarea in semifinala de la Nurnberg ii aduce Soranei nu mai putin de 110 puncte in clasamentul WTA, dar si 11.500 de dolari.

Echipamentul Soranei Cirstea a trezit controverse pe retelele de socializare

Sorana Cirstea isn’t wearing a catsuit. But Serena, indeed, changed the pattern. Helped to change the rules as the legend she is — José Morgado (@josemorgado) May 23, 2019

Sorana Cirstea a ales la Nurnberg sa poarte o tinuta mai putin obisnuita, o bluza cu maneca lunga si colanti extrem de mulati pe corp. "E cel mai tare outfit din istoria tenisului", a scris pe contul oficial de Twitter un reputat jurnalist portughez, cunoscut in mediul virtual pentru ca o urmareste pe Sorana la toate competitiile importante.



Totusi, portughezul nu a scapat netaxat de fanii sportului alb. Un internaut l-a infruntat, amintindu-i de asemanarea dintre costumatiile Soranei si Serenei (catsuit, Roland Garros 2018), fiind foarte deranjat de faptul ca pe romanca toata lumea o lauda, in timp ce pe Serena a criticat-o intreaga lume a tenisului dupa aparitia controversata de la Roland Garros 2018. “Deci vei sta pur si simplu cu mainile in san uitand ca Serena a fost interzisa pentru acelasi echipament? Pe bune? Ai cumva ceva impotriva oamenilor de culoare?”. Jurnalistul portughez a raspuns imediat la comentariul primit: “Sorana nu poarta un catsuit. Dar Serena a schimbat, intr-adevar tiparul. A ajutat la schimbarea regulilor ca o legenda care este ea”, a scris jurnalistul.

