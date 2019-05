Sorana Cirstea si echipamentul care a atras toate privirile la Madrid: "E criminal" FOTO

Sorana Cirstea a reusit o victorie mare la turneul de la Madrid, cu Madison Keys, jucatoare din top 15 WTA!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Sorana spera sa revina in top 50 WTA cu o performanta mare anul acesta la Madrid. Primul tur a fost excelent, victorie contra britanicei Madison Keys, 3-6 6-4 6-1. Urmeaza un nou meci dificil pentru Sorana in capitala Spaniei, contra frantuzoaicei Caroline Garcia, locul 22 WTA. Toate romancele au avut parte de un debut bun la Madrid anul acesta. Vezi rezultatele aici.

Pe langa rezultat, Sorana Cirstea a atras atentia si cu echipamentul ei de la firma americana New Balance. Romanca a ajuns direct in topul celor mai frumoase echipamente din acest an de la Madrid. Americanii i-au daruit Soranei si un tricou de antrenament inspirat din sporturile din SUA.

"E criminal!", au comentat userii de Twitter.

Citeste si: Cum arata si cat costa echipamentul purtat de Simona in sezonul de zgura. Galerie FOTO



VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO