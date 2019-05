Irina Begu, infrangere RUSINOASA la Nurnberg: a pierdut in primul tur cu locul 523 WTA! Urmeaza Roland Garros

Irina Begu, locul 118 WTA, traverseaza in prezent o perioada nefasta in circuitul WTA!

Asa cum o indica si locul ocupat in clasamentul WTA, Irina Begu are dificultati reale in a-si gasi ritmul pentru a evolua in mod eficient la nivel inalt. Jucatoarea noastra, fosta ocupanta a locului 22 WTA, a fost eliminata inca din primul tur la turneul organizat la Nurnberg, de categorie International, cu premii totale in valoare de 250,000 de dolari.



Infrangerea nu este deloc una usor de acceptat, mai ales ca adversara ei, nemtoaica Anna-Lena Friedsam, se afla in acest moment pe locul 523 in clasamentul WTA. Favorita gazdelor, Friedsam, beneficiana unui wild card, s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3, la capaul unui meci care a durat exact doua ore de joc.



Irina Begu, eliminata rusinos de la Nurnberg



Totusi, pentru prezenta in primul tur la turneul organizat in Germania, Irina Begu va fi recompensata cu un cec in valoare de 2.100 de dolari si 1 punct in ierarhia WTA. In urma acestui rezultat, romanca in varsta de 28 de ani va merge la Paris, acolo unde va evolua saptamana viitoare direct pe tabloul principal la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Campioana en-titre la competitia din Paris este Simona Halep. Anul acesta, Halep va fi cap de serie numarul trei la Openul francez.



In acelasi timp, la Nurnberg, Romania va mai avea in competitie doua reprezentante. Este vorba despre Sorana Cirstea si Laura Ioana Paar. Sportiva nascuta si crescuta la Tirgoviste, Sorana Cirstea, o va infrunta in primul tur pe favorita numarul 6, belgianca Kristen Flipkens, in timp ce Laura Ioana Paar, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, o va intalni pe olandeza Quirine Lemoine, locul 262 WTA.