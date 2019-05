Sorana Cirstea a comentat esecul Romaniei la FED Cup! "Eu am spus-o de multe ori" Cum vede viitorul echipei in aceasta cometitie

Sorana Cirstea s-a retras din echipa de FED Cup la finalul anului trecut.

Sorana Cirstea s-a retras din echipa de FED Cup a Romaniei, insa a marturisit ca a urmarit meciurile romancelor din semifinala contra Frantei si le-a sustinut.

"M-am uitat la meciuri. Am fost alaturi de fete, chiar daca nu am fost acolo. Cred ca fetele au facut tot ce au putut, mi-a parut rau, pentru ca au fost foarte aproape. Insa jos palaria pentru tot efortul si pentru rezultat. E semifinala de Fed Cup, lumea nu realizazea.

Iar la anul vor incepe din sferturi si, la fel, exista o sansa foarte buna. Eu am mai spus-o de multe ori: avem cea mai frumoasa si cea mai tare echipa de Fed Cup", a declarat Sorana Cirstea pentru Digi Sport.

Jucatoarea din Targoviste s-a calificat in turul al doilea la turneul de la Madrid dupa ce a invins-o in prima mansa a competitiei pe Madison Keys cu scorul de 3-6 6-4 6-1.

Sorana Cirstea a decis sa renunte la echipa de FED Cup a Romaniei la finalul anului trecut si a comunicat decizia printr-un mesaj publicat pe Facebook.

"Dupa 12 ani de jucat pentru Romania, a venit momentul sa imi anunt oficial retragerea din echipa nationala de Fed Cup. La 16 ani si 14 zile am jucat primul meci, fiind si astazi cea mai tanara debutanta din istoria tarii noastre! Am reprezentat cu mandrie si onoare tricolorul de fiecare data cand am avut ocazia. Simt ca mi-am facut datoria si acum este momentul sa predau stafeta noii generatii! As vrea sa multumesc cu aceasta ocazie colegelor de echipa, federatiei, capitanilor, antrenorilor si celor care au pus umarul la succesul nostru! Dar mai ales romanilor care m-au sustinut atat de frumos de-a lungul anilor!", a fost mesajul transmis de Cirstea.