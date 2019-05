SORANA CIRSTEA - CAROLINE GARCIA 4-6, 6-3, 0-5 | Sorana joaca pentru calificarea in optimile de la Madrid impotriva jucatoarei care a batut Romania la FedCup

Urmarim si comentam impreuna duelul Sorana Cirstea - Caroline Garcia pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Sorana Cirstea joaca la Madrid, in turul 2, impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia. Cele doua se dueleaza pentru un loc in optimile de finala ale turneului lui Ion Tiriac.

Garcia se afla pe locul 22 WTA si a invins-o pe Su-Wei Hsieh in primul tur, in timp ce Sorana Cirstea a produs o surpriza, trecand de Madison Keys, a 14-a jucatoare a circuitului mondial. Sorana ocupa pozitia 93 in clasamentul WTA.

Invingatoarea dintre Sorana Cirstea si Caroline Garcia o va intalni pe cehoaica Petra Kvitova, ocupanta locului 2 WTA.

In 2017, la singurul lor duel direct, Garcia a invins-o pe Sorana Cirstea la Toronto, scor 6-2, 6-7, 6-4.