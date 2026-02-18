Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri seara, la Dubai, în faţa filipinezei Alexandra Eala, scor 5-7, 4-6, părăsind turneul WTA 1000.

Sorana Cîrstea, eliminată la Dubai

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 32 WTA) a cedat, în două seturi, în faţa unei jucătoare mai tinere cu 15 ani, filipineza Alexandra Eala (20 de ani, locul 47 WTA).

Sorana a condus în primul set în patru rânduri, ultima oară cu 5-4, dar filipineza a revenit şi s-a impus cu 7-5, reuşind şi un break.

Cîrstea, aproape de „remontada”

În setul secund, Eala a luat două break-uri şi a condus cu 4-0, apoi românca a reuşit să ia patru game-uri, cedând doar unul şi scorul a devenit 5-4 pentru filipineză.

Alexandra Eala a câştigat însă cu 6-4 şi s-a calificat în sferturile turneului, după un meci care a durat o oră şi 39 de minute.

