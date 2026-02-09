VIDEO EXCLUSIV Campioana Transylvania Open, Sorana Cîrstea explică „bucuria retragerii” din tenis: cum se descrie ca persoană, în viața de zi cu zi

Campioana Transylvania Open, Sorana Cîrstea explică „bucuria retragerii" din tenis: cum se descrie ca persoană, în viața de zi cu zi
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a dezvăluit ce o bucură cel mai puternic, când se gândește la retragerea din tenisul profesionist.

Sorana Cîrstea (35 de ani) a avut o săptămână perfectă la Transylvania Open 2026, înșiruire de zile pe care a numit-o „cea mai frumoasă din întreaga sa viață,” de până acum.

Sorana Cîrstea găsește mare bucurie în absența nevoii de a-și apăra titlul de campioană la Transylvania Open

Cu două luni rămase până va împlini 36 de ani, cu o lună înaintea turneului de la Roland Garros, jucătoarea din România a explicat, în ultima conferință de presă avută la Cluj-Napoca, ce anume din gândul retragerii îi conferă bucurie.

„Fără jenă pot spune că a fost cea mai fericită săptămână din viața mea.”

„Încă nu m-am obișnuit cu gândul că am câștigat aici, la Cluj. A fost o săptămână minunată, absolut magică. Totul s-a legat, de la joc la atmosferă, susținerea oamenilor, modul în care m-am simțit fizic. Totul a fost la cel mai înalt nivel. Sunt extrem de fericită și fără jenă pot spune că aceasta a fost cea mai fericită săptămână din viața mea,” a declarat Sorana Cîrstea, în debutul ultimei conferințe de presă susținute la Cluj, în cadrul Transylvania Open 2026.

„Voiam să spun: faptul că mă retrag îmi dă o anumită bucurie, anume că nu va trebui la anul să îmi apăr acest titlu,” a lămurit Sorana Cîrstea, care a amintit că tenisul nu e un sport prea permisiv față de jucătoare, în ceea ce privește luxul de a savura un moment bun.

Sorana Cîrstea: „Sunt o persoană ambițioasă, competitivă, perfecționistă, încăpățânată.”

Cât despre Sorana Cîrstea, ca persoană, în viața trăită în afara terenului de tenis, campioana Openului Transilvaniei a răspuns, afirmând că se vede în felul următor:

„Sunt o persoană ambițioasă, competitivă, perfecționistă, încăpățânată, dar, cred eu, ca sportiv de performanță nu ai cum să nu fii încăpățânat. O persoană muncitoare.

Tot ce am realizat în viață am făcut prin disciplină, prin valorile pe care mi le-a dat sportul. Încerc, în acest an, să dau înapoi acestui sport, care mi-a îndeplinit visul din copilărie,” a completat Sorana Cîrstea, înainte de plecarea din Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea, mesaj deosebit pentru Simona Halep, care i-a înmânat trofeul, la Cluj-Napoca

„În primul rând, vreau să îi mulțumesc Simonei pentru acest premiu. E un vis împlinit să primesc această cupă de la ea,” a punctat Sorana Cîrstea, la un an și trei zile de la momentul retragerii Simonei Halep din tenis, derulat tot în Openul Transilvaniei, și care a marcat o îmbrățișare simbolică între cele mai bune jucătoare ale celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.

Cîrstea a trăit la Cluj „cea mai frumoasă săptămână din viața sa”

Întorcându-se către publicul clujean, Sorana Cîrstea a continuat, spunând: „Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții. Sprijinul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.

Joc tenis de la 4 de ani, iar tenis profesionist, de douăzeci de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Cu fiecare emoție, cu fiecare încurajare, cu fiecare îmbrățișare primită mi-am creat amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Sorana Cîrstea, în discursul de campioană, ținut în Arena BT din Cluj-Napoca.

