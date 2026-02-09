Sorana Cîrstea (35 de ani) a avut o săptămână perfectă la Transylvania Open 2026, înșiruire de zile pe care a numit-o „cea mai frumoasă din întreaga sa viață,” de până acum.

Sorana Cîrstea găsește mare bucurie în absența nevoii de a-și apăra titlul de campioană la Transylvania Open

Cu două luni rămase până va împlini 36 de ani, cu o lună înaintea turneului de la Roland Garros, jucătoarea din România a explicat, în ultima conferință de presă avută la Cluj-Napoca, ce anume din gândul retragerii îi conferă bucurie.

„Fără jenă pot spune că a fost cea mai fericită săptămână din viața mea.”

„Încă nu m-am obișnuit cu gândul că am câștigat aici, la Cluj. A fost o săptămână minunată, absolut magică. Totul s-a legat, de la joc la atmosferă, susținerea oamenilor, modul în care m-am simțit fizic. Totul a fost la cel mai înalt nivel. Sunt extrem de fericită și fără jenă pot spune că aceasta a fost cea mai fericită săptămână din viața mea,” a declarat Sorana Cîrstea, în debutul ultimei conferințe de presă susținute la Cluj, în cadrul Transylvania Open 2026.

„Voiam să spun: faptul că mă retrag îmi dă o anumită bucurie, anume că nu va trebui la anul să îmi apăr acest titlu,” a lămurit Sorana Cîrstea, care a amintit că tenisul nu e un sport prea permisiv față de jucătoare, în ceea ce privește luxul de a savura un moment bun.