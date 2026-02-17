GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, rezultat mare la Dubai! Ce au făcut Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse

Sorana Cîrstea, rezultat mare la Dubai! Ce au făcut Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse Tenis
Sorana Cîrstea a reușit un rezultat important la turneul de la Dubai.

Sorana CirsteaTenisWTAJaqueline CristianGabriela Ruse
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, după ce a învins-o pe cehoaica Linda Noskova, a zecea favorită, cu 6-1, 6-4.

Cîrstea (35 ani, 32 WTA) a obţinut victoria după numai o oră şi 10 minute de joc.

Românca, autoare a 9 aşi în acest meci, şi-a luat revanşa în faţa Lindei Noskova (21 ani, 14 WTA), cea care a învins-o în 2024, cu 6-4, 4-6, 6-4, în turul al doilea la Brisbane, la singurul lor meci anterior.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe învingătoarea dintre italianca Jasmine Paolini (a şasea favorită) şi filipineza Alexandra Eala.

La dublu, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au calificat în sferturi după 6-7 (8/10), 6-3, 10-7 cu rusoaicele Alexandra Panova/Diana Şnaider, după o oră şi 47 de minute.

Româncele şi-au asigurat un cec de 30.400 de dolari şi 215 puncte WTA la dublu.

Agerpres

