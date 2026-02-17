Sorana Cîrstea, rezultat mare la Dubai! Ce au făcut Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, după ce a învins-o pe cehoaica Linda Noskova, a zecea favorită, cu 6-1, 6-4.

Cîrstea (35 ani, 32 WTA) a obţinut victoria după numai o oră şi 10 minute de joc.

Românca, autoare a 9 aşi în acest meci, şi-a luat revanşa în faţa Lindei Noskova (21 ani, 14 WTA), cea care a învins-o în 2024, cu 6-4, 4-6, 6-4, în turul al doilea la Brisbane, la singurul lor meci anterior.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe învingătoarea dintre italianca Jasmine Paolini (a şasea favorită) şi filipineza Alexandra Eala.