Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, luni, după ce a învins-o pe japoneza Moyuka Uchijima cu 6-4, 6-1.



Cîrstea (35 ani, 138 WTA), venită din calificări, a obţinut victoria după o oră şi 18 minute de joc.



Uchijima (24 ani, 89 WTA) a comis nu mai puţin de 8 duble greşeli în acest meci.

Ruse, eliminată în primul tur



În altă partidă din primul tur, Gabriela Ruse (27 ani, 66 WTA) a fost învinsă de americanca Hailey Baptiste (23 ani, 51 WTA), cap de serie numărul opt, cu 6-2, 7-6 (7/2), după o oră şi 33 de minute.



Baptiste s-a impus şi în prima lor confruntare, în 2022, în primul tur la Charleston, cu 6-3, 6-0.



Cîrstea şi-a asigurat un cec de 4.470 de dolari şi 49 de puncte WTA, iar în optimi o va întâlni pe învingătoarea dintre franţuzoaica Lois Boisson, a cincea favorită, şi elveţianca Jil Teichmann.



Ruse rămâne cu un punct şi 3.110 dolari.

