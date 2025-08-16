În acest sezon, la un moment dat, în perioada iunie – iulie, sportiva noastră a „pendulat“ între locurile 169 – 166 WTA. Nu numai că „Sori“ nu s-a lăsat descurajată de această prăbușire, dar chiar și-a intensificat eforturile pentru a se apropia, din nou, de Top 100. Și munca sa a fost răsplătită!

Sorana Cîrstea e admirabilă, la 35 de ani! Pentru că la o vârstă la care multe dintre colegele ei de generație s-au retras deja, ea nu doar că nu slăbește ritmul, dar chiar joacă la foc automat.

Sorana Cîrstea, patru victorii în ultimele cinci meciuri

Ajunsă pe continentul american, la finalul lunii iulie, Cîrstea a început cu un eșec, în turul I de la Montreal: 3-6, 5-7 cu Sun (90 WTA). Apoi însă, la Cincinnati, a legat victoriile, trei la număr, și doar duelul cu Iga Swiatek din optimi a oprit marșul ei triumfal.

De la Cincinnati, Sorana a călătorit, la Cleveland, pentru turneul de categoria WTA 250 care e în desfășurare aici. Astăzi, „Sori“ a făcut o veritabilă demonstrație de forță, în turul I al calificărilor: 6-1, 6-0 cu Anna Frey (SUA, 17 ani, 971 WTA).

În meciul decisiv pentru intrarea pe tabloul principal, unde o avem pe Gabriela Ruse (66 WTA), Sorana Cîrstea o va întâlni pe Rebeka Masarova (Elveția, 26 de ani, 105 WTA).

Pentru victoria de astăzi, Cîrstea și-a asigurat suma de 8,060 de dolari. Dacă va intra pe tablou, ea va primi încă un bonus, de 3,020 de dolari.

În clasamentul live, actualizat în timp real, Sorana Cîrstea ocupă acum locul 112 WTA cu 660 de puncte. Și, având în vedere că ocupanta locului 100 WTA are acum 742 de puncte, „Sori“ poate reveni, în această zonă a clasamentului, cu un parcurs bun, la Cleveland Open 2025.

