GALERIE FOTO Sorana, încântătoare: Cîrstea, pe val, e la o victorie de un rezultat mare. Suma câștigată

Sorana, &icirc;nc&acirc;ntătoare: C&icirc;rstea, pe val, e la o victorie de un rezultat mare. Suma c&acirc;știgată Tenis
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ajunsă în America, Sorana Cîrstea (35 de ani) e într-o revenire vizibilă de formă. Rezultatele ei din ultima perioadă confirmă această realitate îmbucurătoare.

TAGS:
Sorana CirsteaTenisCleveland
Din articol

Sorana Cîrstea e admirabilă, la 35 de ani! Pentru că la o vârstă la care multe dintre colegele ei de generație s-au retras deja, ea nu doar că nu slăbește ritmul, dar chiar joacă la foc automat.

În acest sezon, la un moment dat, în perioada iunie – iulie, sportiva noastră a „pendulat“ între locurile 169 – 166 WTA. Nu numai că „Sori“ nu s-a lăsat descurajată de această prăbușire, dar chiar și-a intensificat eforturile pentru a se apropia, din nou, de Top 100. Și munca sa a fost răsplătită!

Sorana Cîrstea, inepuizabilă, la 35 de ani

  • Sorana 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, patru victorii în ultimele cinci meciuri

Ajunsă pe continentul american, la finalul lunii iulie, Cîrstea a început cu un eșec, în turul I de la Montreal: 3-6, 5-7 cu Sun (90 WTA). Apoi însă, la Cincinnati, a legat victoriile, trei la număr, și doar duelul cu Iga Swiatek din optimi a oprit marșul ei triumfal.

De la Cincinnati, Sorana a călătorit, la Cleveland, pentru turneul de categoria WTA 250 care e în desfășurare aici. Astăzi, „Sori“ a făcut o veritabilă demonstrație de forță, în turul I al calificărilor: 6-1, 6-0 cu Anna Frey (SUA, 17 ani, 971 WTA).

În meciul decisiv pentru intrarea pe tabloul principal, unde o avem pe Gabriela Ruse (66 WTA), Sorana Cîrstea o va întâlni pe Rebeka Masarova (Elveția, 26 de ani, 105 WTA).

Pentru victoria de astăzi, Cîrstea și-a asigurat suma de 8,060 de dolari. Dacă va intra pe tablou, ea va primi încă un bonus, de 3,020 de dolari.

În clasamentul live, actualizat în timp real, Sorana Cîrstea ocupă acum locul 112 WTA cu 660 de puncte. Și, având în vedere că ocupanta locului 100 WTA are acum 742 de puncte, „Sori“ poate reveni, în această zonă a clasamentului, cu un parcurs bun, la Cleveland Open 2025.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
REZUMAT. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la &icirc;nt&acirc;lnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
ARTICOLE PE SUBIECT
Legendarul Wilander, dat pe spate de fizicul Soranei: &bdquo;Mă uit la ea și la asta mă g&acirc;ndesc&ldquo;
Legendarul Wilander, dat pe spate de fizicul Soranei: „Mă uit la ea și la asta mă gândesc“
Wilander, mișcat de drama Biancăi Andreescu: &bdquo;Foarte trist!&ldquo;. Explicația unei prăbușiri fără sf&acirc;rșit
Wilander, mișcat de drama Biancăi Andreescu: „Foarte trist!“. Explicația unei prăbușiri fără sfârșit
Wilander, oripilat de cazul Halep: &bdquo;O mare nedreptate!&ldquo;. Ce crede că i s-a &bdquo;furat&ldquo; Simonei
Wilander, oripilat de cazul Halep: „O mare nedreptate!“. Ce crede că i s-a „furat“ Simonei
ULTIMELE STIRI
Petrolul - Hermannstadt 1-0: deschidere de scor, la Ploiești
Petrolul - Hermannstadt 1-0: deschidere de scor, la Ploiești
Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu
Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu
Ungurii, obraznici: naționala Rom&acirc;niei de baschet, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ungurii, obraznici: naționala României de baschet, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ciprian Marica a numit principala favorită &icirc;n lupta pentru Premier League + &rdquo;Fotbalist! O șansă are și marchează. E cel mai prolific&rdquo;
Ciprian Marica a numit principala favorită în lupta pentru Premier League + ”Fotbalist! O șansă are și marchează. E cel mai prolific”
Cine arbitrează Rapid - FCSB
Cine arbitrează Rapid - FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: Și-a dat acordul!

Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!"

Nicolae Stanciu, GOL de pus &icirc;n ramă &icirc;n Coppa Italia! Rom&acirc;nul a marcat formidabil &icirc;n Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu &icirc;n tribună

Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Transfer de impact &icirc;nainte de Aberdeen - FCSB: M&acirc;ine face vizita medicală și semnează!

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: &bdquo;Asta e situația, iar el știe părerea mea&ldquo;

Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: „Asta e situația, iar el știe părerea mea“

CITESTE SI
Nicio &icirc;nțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, &rdquo;o națiune frățească&rdquo;. Trump: &rdquo;A fost foarte profund&rdquo;

stirileprotv Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!