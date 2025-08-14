GALERIE FOTO Ce a scris WTA după ce Sorana Cîrstea a luat șapte game-uri în meciul cu Iga Swiatek din optimile turneului de la Cincinnati

Ce a scris WTA după ce Sorana C&icirc;rstea a luat șapte game-uri &icirc;n meciul cu Iga Swiatek din optimile turneului de la Cincinnati Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a ajuns la cinci eșecuri în cinci întâlniri directe cu Iga Swiatek.

Tenis WTA Iga Swiatek WTA Cincinnati Sorana Cirstea
Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul în turneul WTA 1000 de la Cincinnati cu egalarea celui mai bun rezultat al carierei, calificarea în optimile de finală, pe care a mai atins-o în urmă cu șaisprezece ani.

Sportiva din România a fost învinsă de Iga Swiatek, scor 6-4, 6-3, după nouăzeci și cinci de minute de joc.

Site-ul WTA a consemnat supremația Igăi Swiatek în fața Soranei Cîrstea: 5-0 este acum scorul meciurilor directe

Serviciul Soranei Cîrstea a fost exploatat de cinci ori de jucătoarea poloneză, număr trei mondial. În setul secund, Swiatek a semnat nu mai puțin de patru game-uri adjudecate pe serva româncei, pe când Cîrstea a reușit doar două break-uri.

Comentând partida în care Sorana Cîrstea i-a luat Igăi Swiatek șapte game-uri, dintr-un total de nouăsprezece jucate, site-ul oficial al WTA a văzut prestația polonezei concludentă, notând cele 24 de lovituri direct câștigătoare, spre deosebire de cele 9 ale Soranei Cîrstea.

Iga Swiatek, cinci break-uri împotriva Soranei Cîrstea. Patru, în setul secund

„Swiatek rămâne perfectă în fața lui Cîrstea pentru a se califica în sferturi la Cincinnati,” a titrat WTA, adăugând: „Swiatek a ajuns la 5-0 în scorul meciurilor directe cu românca și la un palmares de 10-0 în ce privește ultimele seturi jucate cu ea.

Singura dată când Swiatek și Cîrstea au jucat trei seturi a fost în primul meci direct, jucat în optimile Australian Open 2022,” a completat WTA.

Motivele de bucurie ale Soranei Cîrstea, după turneul de la Cincinnati

Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul WTA LIVE până pe poziția 112, în urma victoriilor adunate la Cincinnati.

Financiar, Cîrstea părăsește Ohio cu motive de satisfacție, fiind beneficiara unui cec în valoare de €51,936.

